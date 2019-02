Utilisation judicieuse des antibiotiques - Entrée en vigueur du nouveau Règlement sur l'administration de certains médicaments





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la perspective de protéger la santé animale ainsi que celle des humains, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) informe les utilisateurs concernés par l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur l'administration de certains médicaments. Ce nouveau règlement, qui découle de la Loi sur la protection sanitaire des animaux, a été édicté et publié le 29 août 2018 dans la Gazette officielle du Québec. Il vise à contribuer à la lutte contre l'antibiorésistance en encadrant, dans la production animale, l'utilisation des antibiotiques qui ont une haute importance dans la médecine humaine, et ce, en vue de protéger leur efficacité.

Enjeu primordial de la santé humaine et de la santé animale, la résistance aux antibiotiques constitue l'une des préoccupations majeures du Ministère. Une utilisation responsable et prudente des antibiotiques est indispensable pour préserver l'efficacité thérapeutique des antibiotiques existants. À cet égard, l'entrée en vigueur du nouveau Règlement permet d'en protéger l'efficacité.

Faits saillants

Le Règlement établit le Québec comme un chef de file au Canada en matière de lutte à l'antibiorésistance.

en matière de lutte à l'antibiorésistance. En renforçant les initiatives visant la prévention de l'antibiorésistance et l'utilisation judicieuse des antibiotiques, le Règlement s'inscrit dans les priorités de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde relativement à la promotion de la santé et du bien-être des animaux.

relativement à la promotion de la santé et du bien-être des animaux. Le MAPAQ collabore avec le ministère de la Santé et des Services sociaux au déploiement d'une stratégie de gestion intégrée en vue de réduire et de contrôler les risques associés à l'antibiorésistance. Cette collaboration a pour objet de prévenir plus efficacement les infections en santé humaine et en santé animale dans le contexte de la mise en oeuvre du plan d'action interministériel découlant de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

