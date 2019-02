Les résidents de la MRC d'Antoine-Labelle auront accès au service Internet haut débit grâce aux investissements des gouvernements du Canada et du Québec





RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Investir de façon stratégique dans des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques est essentiel pour bâtir des communautés plus fortes et plus inclusives où tous ont la possibilité de réussir.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, le député fédéral de Laurentides-Labelle, M. David Graham, l'adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, ont officialisé aujourd'hui un investissement conjoint pour construire un réseau de fibre optique qui s'étendra sur 1 900 kilomètres afin de desservir plus de 16 000 foyers et commerces répartis dans les 17 municipalités du territoire de la MRC d'Antoine-Labelle.

Il est crucial de relier les citoyens, les entreprises et les établissements des régions rurales à l'économie numérique afin qu'ils puissent obtenir l'information et les services qui seraient autrement hors de leur portée. Grâce à ces travaux, près de 98 % des foyers et des commerces qui n'ont actuellement pas accès à un service Internet haut débit d'un minimum de 5 Mbps auront accès à des débits de téléchargement de 10 Mbps à 150 Mbps, répondant ainsi aux besoins actuels et futurs.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12 millions de dollars pour la réalisation de ce projet par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. De son côté, le gouvernement du Québec verse plus de 13 millions de dollars, alors que la MRC d'Antoine-Labelle contribue près de 23,5 millions de dollars.

« Grâce à ce projet, les résidents et les entreprises de la MRC d'Antoine-Labelle disposeront des outils dont ils ont besoin pour innover, se lancer en affaires ou explorer de nouveaux marchés, apprendre, se divertir et rester en contact avec leurs proches. Nous avons de l'ambition pour nos régions car elles sont le moteur de notre succès en tant que pays. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à créer une stratégie de développement rural pour stimuler la croissance économique et créer de bons emplois pour renforcer la classe moyenne dans les régions rurales du Canada. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous sommes fiers de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens en offrant de nouvelles possibilités aux collectivités des 17 municipalités de la MRC d'Antoine-Labelle. L'accès à des services Internet haut débit n'est pas un luxe, c'est une nécessité en notre ère moderne. Des projets comme celui-ci favorisent la création de collectivités dynamiques et permettent à plus de Canadiens de participer pleinement à l'économie numérique. »

Le député de Laurentides-Labelle, M. David Graham

« En 2019, Internet haut débit est un service essentiel à l'essor d'une économie régionale vigoureuse et à la vitalité de nos communautés. Un service Internet fiable et rapide s'avère nécessaire pour les entreprises qui veulent intégrer davantage le numérique dans leurs processus d'affaires, avoir une présence en ligne et faire du commerce électronique. C'est pourquoi le gouvernement du Québec travaille à l'implantation d'Internet haut débit dans toutes les régions. Notre objectif est simple : enrichir le Québec et permettre à l'économie d'évoluer à la hauteur des capacités et des ambitions de ses citoyens et de ses entreprises. »

L'adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député d'Orford, M. Gilles Bélanger

« Je me réjouis de cette annonce d'envergure, qui aura une influence directe sur le quotidien d'un grand nombre de gens de la MRC Antoine-Labelle. L'accès à Internet haut débit, indispensable à notre vie actuelle, peut représenter l'argument qui convaincra des entreprises de s'implanter dans la région ou des jeunes de s'y installer après leurs études. C'est toute la région qui en ressortira gagnante. »

La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte

« La MRC d'Antoine-Labelle est à pied d'oeuvre dans la réalisation de son projet Brancher Antoine-Labelle, et ce, depuis l'annonce officielle du financement fédéral et provincial en novembre 2017. Des avancées sont notamment à prévoir dans les semaines à venir, permettant ainsi de maintenir le cap sur l'exécution des premiers branchements à l'été 2019. Alimenter les citoyens de notre territoire avec un service Internet haut débit demeure l'objectif premier du projet et représente une fierté pour notre organisation. »

Le préfet suppléant de la MRC d'Antoine-Labelle, M. Georges Décarie

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques par exemple, des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Québec s'est engagé à améliorer la couverture d'Internet haut débit par la mise en place d'infrastructures numériques adéquates dans l'ensemble des régions du Québec. Il prévoit investir une somme de plus de 400 millions de dollars d'ici quatre ans pour y parvenir.

