Husqvarna lance une tondeuse robotisée équipée de la technologie IA avec traction intégrale

Husqvarna a annoncé aujourd'hui le lancement de la Husqvarna Automower® 435X AWD, une tondeuse robotisée à transmission intégrale et à connectivité intelligente. Cette tondeuse à gazon robotisée iconique et entièrement autonome est conçue pour gérer les terrains accidentés et les pentes avec une inclinaison allant jusqu'à 70%. Elle fonctionne avec Amazon Alexa, Google Home, et fournit une API ouverte pour une intégration intelligente avec la maison.

"Husqvarna Automower® 435X AWD établit un nouveau standard pour les tondeuses robotisées, en combinant une coupe parfaite dans les "jardins impossibles" avec de multiples interactions de produits, y compris l'IA conversationnelle pour l'intégration avec Amazon Alexa et Google Home", déclare Olle Markusson, Director Product Management chez Husqvarna.

Dès ce printemps, Husqvarna Automower®435X AWD et toutes les autres tondeuses robotisées Husqvarna équipées de Husqvarna Automower® Connect pourront utiliser les commandes vocales via Amazon Alexa et Google Home. Les utilisateurs avancés peuvent concevoir leur propre programme pour la tondeuse robotisée via l'API ouverte.

En plus de la fonction de sécurité intégrée qui arrête automatiquement la tondeuse si elle est relevée ou retournée, la Husqvarna Automower®435X AWD est également équipée de plusieurs nouvelles fonctions pour accroître la sécurité. Avec Ultrasonic, une fonction de détection d'objet à distance, la Husqvarna Automower® 435X AWD réduit sa vitesse dès qu'elle détecte un objet à proximité.

A propos de Husqvarna Group

Husqvarna Group est l'un des leaders mondiaux des produits motorisés pour l'extérieur et des solutions innovantes pour l'entretien des forêts, parcs et jardins. Les produits comprennent des tronçonneuses, des tondeuses à gazon robotisées et des tondeuses à gazon autoportées. Le Groupe est également le leader européen des produits d'arrosage de jardin et l'un des leaders mondiaux des équipements de coupe et des outils diamantés pour les industries de la construction et de la pierre. Les produits et solutions du Groupe sont vendus sous des marques telles que Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah et Diamant Boart, via des revendeurs et des détaillants aux consommateurs et professionnels dans plus de 100 pays. Le chiffre d'affaires net en 2018 s'est élevé à 41 milliards de couronnes suédoises et le Groupe compte environ 13 000 employés dans 40 pays.

