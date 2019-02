Crowell & Moring agrandit son bureau de Londres de trois partenaires





Le groupe va assister des clients en matière de restructuration, d'insolvabilité et de transactions d'infrastructures

LONDRES, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- Crowell & Moring LLP élargit ses services financiers et ses capacités dans les infrastructures avec l'adjonction de trois partenaires à son bureau de Londres : Robin Baillie, Paul Muscutt et Cathryn Williams. L'équipe renforce la capacité de la firme à conseiller ses clients pour des questions d'insolvabilité et de restructuration, de même que pour des projets d'infrastructure dans le monde entier.

Le trio arrive de Squire Patton Boggs où Williams dirigeait la pratique restructuration et insolvabilité de la firme à Londres, tandis que Baillie était à la tête de son propre cabinet d'infrastructures au Royaume-Uni et en Europe. Baillie rejoint le groupe aujourd'hui, et Williams et Muscutt le feront le 5 mars. Leur arrivée suit de peu celle de Robert Weekes, ancien associé directeur général du bureau de Squire à Londres, nommé associé directeur général du bureau de Crowell & Moring à Londres, dont il supervisera la croissance.

« Nous sommes enchantés d'accueillir ce groupe d'élite dans notre firme, » a affirmé Philip T. Inglima, président de Crowell & Moring. « Cathryn et Paul sont un duo dynamique et ils ont établi leur réputation dans l'arène de la restructuration et de l'insolvabilité. Robin est un avocat des plus respectés qui approfondit notre capacité de conseil en matière de projets portant sur l'énergie et les infrastructures, notamment au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Leur expérience combinée sera extrêmement profitable à nos clients évoluant au milieu de questions d'infrastructures et de services financiers au Royaume-Uni. »

Muscutt et Williams rejoindront tous deux la pratique des transactions financières du cabinet. Ils possèdent une vaste expérience dans le domaine des restructurations, en particulier dans le secteur des financements garantis par des actifs. Muscutt et Williams apporteront leur conseil aux banques, financiers, spécialistes de l'insolvabilité, titulaires de charge, entreprises, bailleurs de fonds de fonds d'investissement et prêteurs en difficulté dans tous les aspects non contentieux et contentieux d'insolvabilité, de restructuration, de fraude et de recouvrement d'actifs. Leurs clients couvrent un vaste éventail de secteurs, notamment la vente au détail, les produits manufacturés, la technologie, la logistique, la construction, l'ingénierie et les médias.

Williams est membre du conseil de R3, association de corps de métier au premier plan chez les professionnels de l'insolvabilité au Royaume-Uni, et coprésidente du Comité éducation, conférences et enseignement du R3. Elle est en outre médiatrice qualifiée par le Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). Muscutt est membre du Comité légal et technique de l'Asset Based Finance Association et membre du Groupe des politiques du R3.

« Nous sommes prêts pour un nouveau défi et nous avons hâte de contribuer à édifier une pratique du plus haut niveau dans les services financiers pour la firme à Londres, » a affirmé Williams. « Les étapes pour restructurer une entreprise aux premiers stades de difficultés financières peut contribuer à soulager les pressions financières et à traiter de problèmes sous-jacents à l'intérieur de cette entreprise : le but de la restructuration est de tout à fait éviter l'insolvabilité. L'incertitude créée par le Brexit peut avoir des conséquences néfastes sur de nombreuses entreprises britanniques. Elles auront besoin d'aide pour conserver le cap dans des eaux qui s'annoncent tumultueuses. Nous sommes placés de façon idéale pour aider de telles entreprises et nous sommes enthousiastes à la perspective d'aider les clients avec nos services du berceau jusqu'au tombeau. »

« Nous sommes bien connus en tant que docteurs des sociétés, résolveurs de problèmes et réparateurs, » a ajouté Muscutt. Notre expérience très riche nous permet de trouver des solutions de restructuration pour des interlocuteurs dans les entreprises, et nous sommes tout à fait emballés de travailler avec les équipes de fort calibre de la firme aux États-Unis et à Bruxelles. »

Baillie rejoint la pratique énergie de la firme. Il conseillera des promoteurs de projets, des organismes des pouvoirs publics, des fonds d'infrastructure, des bailleurs de fonds, des sous-traitants et des opérateurs sur une vaste gamme de projets internationaux d'infrastructures mettant en oeuvre l'énergie, les routes, le chemin de fer, les soins de santé, l'éducation et les logements.

« Ceci constitue une occasion exceptionnelle de rejoindre un cabinet hautement respecté à l'échelle internationale et qui bouge à Londres, » a souligné Baille. « Avoir accès à une pratique puissante de l'énergie et des projets aux États-Unis est important pour faire progresser ma pratique. »

« Nous avons un plan visant une présence nettement grandissante pour notre bureau de Londres, et ce développement est enthousiasmant, car il marque le début de ce plan, » a conclu Weekes, associé directeur général du bureau de Londres. « Je suis absolument enchanté de travailler avec ces trois juristes une fois de plus. Ils ajoutent un poids significatif à notre siège de Londres. »

