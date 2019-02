Lancement de l'appel de candidatures pour les prix Reconnaissance jeunesse 2019





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, sont heureux d'annoncer que la période de mise en candidature pour les prix Reconnaissance jeunesse 2019 est maintenant commencée.

Ces prix sont une occasion, pour le gouvernement, de récompenser les jeunes de 15 à 29 ans de même que les intervenantes et les intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles dans un des cinq champs d'action de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, soit la santé, l'éducation, la citoyenneté, l'emploi et l'entrepreneuriat.

Pour cette seconde remise des prix Reconnaissance jeunesse, les lauréates et les lauréats de chaque catégorie seront sélectionnés par un comité neutre et interdisciplinaire selon des critères prédéterminés.

« Comme premier ministre, je trouve important d'encourager les jeunes d'exception et les initiatives qui leur permettent de s'accomplir. Les prix Reconnaissance jeunesse sont une occasion, pour moi, de rencontrer des Québécois et des Québécoises au parcours exceptionnel. Les personnes récompensées incarnent à merveille la volonté gouvernementale d'agir pour et avec les jeunes. J'invite ces derniers ainsi que les intervenants jeunesse à faire preuve d'audace et à soumettre leur candidature. Votre engagement mérite d'être salué. »

François Legault, premier ministre du Québec et responsable des dossiers jeunesse

« Le dynamisme et l'engagement de la jeunesse québécoise m'impressionnent chaque jour. C'est un privilège, pour moi, de participer au lancement de cet appel de candidatures, qui vise à souligner ce qui se fait de mieux chez nous en matière de jeunesse. Ces prix représentent à la fois de nouveaux modèles pour les jeunes et des encouragements pour les intervenantes et les intervenants afin qu'ils poursuivent leur travail en faveur de la jeunesse. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse

La remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Chaque lauréat et lauréate recevra une bourse non imposable, dont la somme variera de 1 500 $ à 2 000 $.

La période de mise en candidature est du 25 février au 25 mars 2019.

Pour connaître les critères de sélection et avoir accès au formulaire de mise en candidature, consulter le site : PRJ@mce.gouv.qc.ca.

La cérémonie de remise des prix Reconnaissance jeunesse 2019 se tiendra au salon Rouge de l'hôtel du Parlement, à Québec, en mai prochain.

