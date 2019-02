Steve Lomax rejoint Avalara comme directeur général pour l'Europe





Avalara (NYSE: AVLR), fournisseur de premier plan de logiciels d'automatisation de conformité fiscale destinés à des entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui la nomination de son nouveau directeur général pour la zone EMEA, Steve Lomax. Basé au siège EMEA d'Avalara à Brighton, Steve Lomax supervisera toutes les opérations stratégiques quotidiennes de la société dans la région, en stimulant tout particulièrement la croissance de sa suite de solutions d'automatisation fiscale. La nomination de M. Lomax intervient alors que des législations fiscales plus strictes et plus complexes ainsi que des tarifs douaniers transfrontaliers variables au sein de la zone exacerbent la nécessité d'automatiser les processus pour les entreprises.

Pouvant se targuer de plus de 25 ans d'expérience dans divers domaines des services financiers, Steve Lomax a amplement fait ses preuves, amenant des entreprises de technologie, de consultance et de logiciel en tant que service (SaaS, software-as-a-service) sur le chemin de la croissance. Son dernier poste fut celui de directeur général pour la zone EMEA chez le fournisseur de premier rang de solutions indépendantes de marketing cross-canal, Cheetah Digital. Il a également occupé plusieurs postes de directeur principal chez Experian, ClarityBlue et KPMG.

« Je suis ravi à l'idée de rejoindre l'équipe d'Avalara et de travailler pour renforcer la position de l'entreprise sur le marché de l'automatisation fiscale dans la zone EMEA. Cette région est confrontée à certains défis d'ordre économique et réglementaire de taille qui influenceront directement la capacité des sociétés à gérer leurs obligations en matière de conformité et de TVA », a déclaré Steve Lomax.

Pascal Van Dooren, vice-président directeur d'Avalara à l'international, a affirmé : « Ce poste de directeur général pour la zone EMEA est d'une importance vitale pour nos activités, surtout à l'heure actuelle, alors que l'Europe est en proie à tant d'incertitudes. Nous sommes très heureux de compter Steve parmi nos rangs, et nous nous réjouissons de l'influence et des changements positifs qu'il mettra en oeuvre sur nos marchés EMEA, pas uniquement du point de vue du développement de l'activité, mais également en termes d'opérations quotidiennes à mener en équipe. »

Avalara continue à investir dans ses équipes, sa technologie et son expertise, comme le montrent cette année encore les acquisitions d'actifs de Compli, une entreprise active dans le domaine de la conformité des boissons au cadre légal en matière d'alcool, et d'Indix, une plateforme d'intelligence artificielle reconnue.

À propos d'Avalara

Avalara aide les entreprises de toutes tailles à respecter leurs obligations en matière fiscale. En partenariat avec des fournisseurs de systèmes ERP, comptables, de commerce électronique ou encore de gestion financière de premier plan, Avalara propose des solutions de conformité basées sur le cloud, pour le traitement de diverses taxes sur les transactions, dont la taxe de vente, la taxe d'utilisation, la TVA, les accises, la taxe sur les communications et d'autres types d'impôts indirects. Le siège social d'Avalara se situe à Seattle, mais l'entreprise dispose de bureaux à travers tous les États-Unis et dans le monde entier, au Royaume-Uni, en Belgique, au Brésil et en Inde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur avalara.com.

