Ouverture du diagnostic aux IPS - Une avancée sans précédent pour l'accès aux soins

MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) salue l'ouverture du Collège des médecins du Québec (CMQ), qui a modifié sa position à l'égard de la pose de diagnostics. « Ce changement de cap aura un impact important sur l'accès aux soins pour les patients, notamment en première ligne. Comme nous l'avons mentionné tout au long de la semaine dernière, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont toutes les compétences et connaissances afin de poser un diagnostic dans leur classe de spécialité respective. La reconnaissance des compétences de l'IPS était attendue et force est de constater que le fruit était mûr », a affirmé le président de l'OIIQ, Luc Mathieu.

Les IPS seront ainsi en mesure de diagnostiquer des problèmes de santé courants ainsi que six maladies chroniques, soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et l'hypothyroïdie, et de travailler dans un contexte collaboratif avec les médecins, fondé sur le respect des expertises de chacun. Des discussions avec le CMQ sont à venir notamment afin de définir les modalités de cette ouverture et d'analyser l'applicabilité de cette décision pour l'ensemble des classes de spécialités. À noter qu'il existe cinq classes de spécialités.

« Par le biais du Comité conjoint OIIQ-CMQ, nous souhaitons trouver une voie de passage en vue d'utiliser les compétences des IPS à leur plein potentiel. Il faut sortir du modèle des listes de diagnostics autorisés ou non. Aujourd'hui, nous souhaitons travailler avec le CMQ dans le but d'identifier des critères distinctifs qui permettront aux IPS d'utiliser leur jugement clinique en respect de la pleine étendue de leur champ de pratique », a complété Luc Mathieu.

