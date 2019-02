Les transporteurs forestiers d'Abitibi-Témiscamingue oeuvrant pour le SPBAT cessent tout chargement et transport





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les transporteurs forestiers oeuvrant pour le Syndicat des producteurs de Bois d'Abitibi-Témiscamingue (SPBAT) ont décidé de cesser toute opération de chargement et de transport à compter de ce lundi 25 février 2019 pour une période indéterminée.

En effet, ces transporteurs forestiers sont dans l'obligation de cesser leurs opérations pour une question de survie, étant donné que les offres du SPBAT sont trop basses pour permettre à ces transporteurs forestiers de retrouver le seuil de la rentabilité.

Les représentants du Regroupement des transporteurs forestiers du Québec affilié à l'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI), ont bien tenté depuis plusieurs semaines de sensibiliser le SPBAT aux problèmes de rentabilité de leurs transporteurs forestiers, mais les offres ont été jugées inacceptables par l'ensemble des transporteurs forestiers.

L'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) a été fondée en 1966. Elle regroupe 5 200 camionneurs artisans et petites entreprises de camionnage effectuant du transport en vrac. Les membres se spécialisent dans le transport de gravier, d'asphalte, de béton, de sable, de roc, de bois en grume ainsi que de neige et de produits antidérapants. Ces transporteurs de matériaux en vrac sont abonnés à l'un des 73 postes locaux de courtage à but non lucratif, membre du réseau de l'ANCAI. Chacun de ses organismes de courtage est supervisé par la Commission des transports du Québec.



