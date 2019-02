Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2018 mettent en valeur les réalisations dans le domaine, notamment celles des jeunes





TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Le vendredi 22 février, 120 personnes, y compris des élèves de Smith Falls, d'Ottawa et de Windsor, se sont vu décerner des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien à l'occasion d'une cérémonie. Les prix, remis par la lieutenante-gouverneure de l'Ontario, récompensent des personnes, des groupes et des collectivités au titre de leurs contributions exceptionnelles en matière de conservation du patrimoine de l'Ontario.

« Les efforts déployés par ces lauréates et ces lauréats ont permis de conserver des éléments essentiels de notre patrimoine, susceptibles de nous en apprendre beaucoup et de nous faire mûrir », a affirmé l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario. « Je les remercie de se faire les chantres de notre passé et d'oeuvrer à façonner notre avenir. »

Créés en 2007, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont décernés par un jury tous les ans et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien, pour récompenser les réalisations exceptionnelles en matière de conservation du patrimoine. Remis chaque année lors d'une cérémonie organisée à Queen's Park, les prix s'inscrivent dans les célébrations annuelles de la Fiducie dans le cadre de la Semaine du patrimoine.

« La Fiducie du patrimoine ontarien est fière de se joindre à la lieutenante-gouverneure pour rendre hommage à ces personnes, organismes et collectivités remarquables pour leurs réalisations exceptionnelles dans le domaine de la conservation », a déclaré Harvey McCue, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. « En contribuant à préserver l'irremplaçable patrimoine de cette province afin qu'il se perpétue dans l'intérêt des générations à venir, leurs travaux ont un impact durable. »

Cette année, parmi les lauréates et les lauréats des prix, figuraient Amy MacFarlane, qui a reçu, à titre individuel, un Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien, et les élèves ayant contribué au projet de l'Académie Ste-Cécile, qui ont reçu le même prix en tant que groupe. Élève de 11e année originaire de Machar, Amy a constaté les effets de la prolifération d'algues à la faveur d'un emploi d'été dans le parc provincial Mikisew. En expérimentant, elle a conçu une solution capable d'extraire de l'eau les nutriments entraînant la prolifération des algues. Les élèves de l'Académie Ste-Cécile se sont lancés dans un projet focalisé sur l'histoire et l'importance des « cimetières cachés », tout particulièrement les cimetières noirs de la région. En recourant à la collecte de données et à la géotechnologie, ils ont créé une carte numérique interactive indiquant l'emplacement et l'état des pierres tombales de la région, photos à l'appui.

Amy MacFarlane et Nathalie Picard, lauréates du Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien, se verront également octroyer une bourse d'études postsecondaires de 2 000 $ conjointement financée par la Fiducie du patrimoine ontarien et les sociétés Great-West, London Life et Canada-Vie, commanditaires du programme Jeunes leaders du patrimoine. Outre ces distinctions, 121 jeunes sont mis à l'honneur à l'échelon communautaire par le biais du programme annuel Jeunes leaders du patrimoine de la Fiducie, qui récompense les jeunes bénévoles au titre de leurs contributions en matière d'identification, de préservation, de protection et de promotion du patrimoine de l'Ontario.

« Le leadership et les contributions des jeunes lauréates et lauréats de l'année sont source d'inspiration et nous sommes fiers de nous joindre à la Fiducie du patrimoine ontarien pour les célébrer, de même que l'ensemble des jeunes Ontariennes et Ontariens qui oeuvrent à améliorer le bien-être au sein de nos collectivités », a confié Debbie Brown, directrice des relations communautaires à la Great-West Life. « Le soutien accordé aux organismes et initiatives de bienfaisance à l'échelle du pays permet notamment à notre société de redonner quelque chose aux Canadiennes et Canadiens. Nous sommes intimement convaincus de l'importance du soutien offert aux apprenantes et apprenants du palier postsecondaire par l'entremise de bourses et de prix qui leur permettent de réaliser leur plein potentiel. »

Quatre personnes de Waterloo, du canton de King et de Gravenhurst se sont également vu décerner un Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations en matière de conservation du patrimoine, en raison de leurs contributions bénévoles dans le domaine de la conservation du patrimoine communautaire au cours d'une période d'au moins 25 ans. En outre, 10 projets de conservation ont reçu un Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien, y compris ERA Architects, NADAAA - Architecture & Urban Design, et l'Université de Toronto pour le bâtiment One Spadina Crescent, et Mudtown Station pour la restauration de l'ancienne gare du Chemin de fer Canadien Pacifique.

« Le patrimoine est une composante essentielle de la vie communautaire. Il nous permet de nous définir en tant que province », a ajouté Michael Tibollo, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. « Les efforts déployés par ces personnes, communautés et groupes ont exercé une influence positive sur l'héritage naturel et culturel de l'Ontario. Il est primordial de reconnaître leurs contributions significatives. Je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur en matière de conservation du patrimoine ontarien 2018. »

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien (https://www.heritagetrust.on.ca/fr/)

La Fiducie du patrimoine ontarien (FPO) est un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. La Fiducie détermine quels biens ont une valeur patrimoniale, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario sous toutes ses formes. Il lui incombe de conserver le patrimoine culturel et naturel important à l'échelle provinciale, d'interpréter l'histoire de l'Ontario, de renseigner les Ontariennes et les Ontariens sur son importance dans notre société et de célébrer la diversité de la province. La Fiducie a la vision d'un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont pris en compte, valorisés et conservés pour les générations futures.

