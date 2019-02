Arm et Vodafone s'engagent à collaborer afin de simplifier le déploiement de l'Internet des Objets (IdO)





Arm et Vodafone ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord stratégique visant à réduire de façon spectaculaire la complexité et les coûts auxquels doivent faire face les organisations dans le cadre de la mise en oeuvre de solutions Internet des Objets (IdO). Elargissant la collaboration précédente entre les deux entreprises dans le cadre de la technologie SIM intégrée (iSIM), ce partenariat réunit la plateforme globale IdO et la connectivité de Vodafone, et le logiciel et les services IdO d'Arm, afin de fournir aux entreprises un système sur puce connecté programmable qui élimine le besoin d'utiliser des cartes SIM traditionnelles. Ceci permet aux clients de déployer en toute sécurité, de fournir à distance et de gérer un nombre extrêmement élevé de dispositifs IdO sur les marchés mondiaux, pour un coût et une complexité nettement inférieurs.

"La fragmentation, la sécurité et le coût constituent trois facteurs contraignants de l'IdO, et nous estimons qu'un solide écosystème de partenaires est crucial dans la résolution de ces défis," a déclaré Dipesh Patel, président du groupe de Services IdO chez Arm. "Ce partenariat permettra aux entreprises globales de réduire de façon spectaculaire le coût et la complexité de la connexion sécurisée, à l'échelle, de leurs appareils IdO afin de pouvoir générer rapidement une valeur réelle et des analyses exploitables à partir de leurs données IdO, via notre plateforme IdO Pelion," a-t-il poursuivi.

"Vodafone a axé ses efforts sur l'établissement de sa plateforme et de sa connectivité IdO, dans le but de permettre le déploiement rapide de services IdO," a affirmé Stefano Gastaut, Directeur IdO chez Vodafone. "En collaborant avec Arm, nous combinerons les forces de nos deux sociétés au profit de nos clients, et éliminerons les obstacles, tels le coût et la complexité, qui entravent l'adoption de l'IdO par un grand nombre de personnes," a-t-il ajouté.

Ce partenariat stratégique conclu entre Arm et Vodafone, qui permet le provisionnement distant de dispositifs utilisant les technologies IdO à bande étroite (NB-IoT) et LTE-M (Long Term Evolution for Machines), assure un déploiement basé sur des normes sécurisées et ouvertes vers n'importe quel fournisseur international d'applications et de services. La solution Arm® Kigentm iSIM fournit à toute personne déployant des dispositifs IdO à l'échelle mondiale les moyens de développer et de déployer un produit IdO unique pouvant être expédié et connecté partout dans le monde. Le réseau IdO global de Vodafone permet aux organisations de connecter des dispositifs IdO avec la plus vaste empreinte internationale via la plateforme IdO Vodafone ou la plateforme IdO Peliontm.

Le leadership d'Arm et de Vodafone dans le domaine des technologies NB-IoT et LTE-M permettra de libérer le potentiel de l'IdO en élargissant de façon spectaculaire la gamme d'objets pouvant être connectés et en dégageant de la valeur commerciale et sociétale. Par exemple, l'utilisation de données provenant de capteurs sur des appareils connectés permettra de relever les défis de l'alimentation de la population mondiale, en croissance permanente, en améliorant les rendements agricoles et ceux du cheptel, tout en réduisant l'utilisation de l'eau et des produits chimiques. Ceci contribuera également à une gestion plus efficace, par les services publiques, des ressources limitées telles l'eau, le gaz et l'électricité, et à une réduction des émissions de carbone.

Ceci représente une avancée majeure vers l'établissement d'un vaste écosystème de fabricants d'appareils qui aideront les entreprises à exploiter les richesses potentielles d'un trillion d'appareils connectés d'ici 2035 et à accéder à la quantité considérable de données fournies pour améliorer les résultats commerciaux. Les solutions conjointes d'Arm et de Vodafone seront disponibles au premier trimestre de l'année civile 2020.

