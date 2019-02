myDevices signe un partenariat stratégique avec Microsoft dans le domaine des objets connectés





Regulatory News:

myDevices, la division IoT1 du groupe Claranova (Paris:CLA), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Microsoft, qui permettra à des centaines d'objets connectés LoRaWAN d'envoyer instantanément des données vers Microsoft Azure.

myDevices intègre à ce jour l'un des plus vastes catalogues connus de capteurs IoT et passerelles LoRaWAN avec plus de 200 objets connectés issus de plus de 50 fabricants à travers le monde. Cela va du capteur connecté le plus « standard » pour la température jusqu'aux capteurs industriels de pointe tels que les capteurs de niveau à ultrasons pour réservoirs (et de nombreux autres capteurs IoT dans de multiples domaines).

Tous ces capteurs et ces passerelles connectés IoT comprennent un QR code qui, une fois scanné par l'application mobile de myDevices, permet de connecter automatiquement l'objet à la plateforme myDevices afin de remonter l'information provenant du capteur et ce, quel que soit l'objet ou le réseau de communication IoT utilisé. L'application mobile de myDevices fournit ensuite à son utilisateur toute une série de fonctionnalités comme l'historique des données, des graphiques d'activité de toutes sortes, des alertes personnalisables, la gestion des droits d'accès des utilisateurs, des cartes de localisation des capteurs, etc.

« Les intégrateurs, les SSII2, les revendeurs spécialisés (VAR3s), les éditeurs de logiciels, etc. fournissent des solutions informatiques et des services à toutes les entreprises qui veulent optimiser leurs coûts et améliorer l'efficacité de leurs process quels qu'ils soient. Cependant, combiner toutes sortes d'objets connectés s'avère aujourd'hui une tâche extrêmement difficile » commente Kevin Bromber, CEO de myDevices, « L'Internet des Objets ne sera un succès que si l'on peut facilement déployer à grande échelle tous ces objets connectés hétérogènes, et c'est justement la mission de myDevices : rendre l'Internet des Objets facile à utiliser au travers de nos solutions. »

Tom Davis, directeur pour Microsoft Azure IoT, déclare, « L'un des plus grands défis de l'IoT est de pouvoir faire en sorte que ces objets connectés provenant de différents fabricants puissent fonctionner ensemble à travers une même plateforme. La technologie de myDevices va permettre aux utilisateurs de Microsoft Azure IoT d'utiliser et de déployer simplement et rapidement une grande variété d'objets connectés. De plus, ce partenariat avec Microsoft permettra aux utilisateurs de myDevices de profiter des services proposés par Azure, comme la gestion de données analytiques à grande échelle ainsi que les services de BI (Business Intelligence) et d'IA (Intelligence Artificielle) proposés par Microsoft et permettant aux entreprises les plus exigeantes de déployer rapidement leurs solutions commerciales auprès de leurs clients. »

1 IoT : Internet of Things, « Internet des Objets » en français

2 SSII : Société de services et d'ingénierie en informatique

3 VAR : Value Added Reseller, « Distributeur à valeur ajoutée » en français, revendeur, le plus souvent informatique

À travers cette collaboration, myDevices proposera aux clients de Microsoft ses solutions « IoT in a Boxtm». Ces solutions IoT pré-packagées comprennent une vaste bibliothèque de capteurs et passerelles ainsi que leurs logiciels d'application. Les intégrateurs, les SSII1, les revendeurs spécialisés (VARs) et les éditeurs de logiciels partenaires de Microsoft pourront ainsi déployer immédiatement ces solutions IoT « clés en mains » auprès de tous leurs clients.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, visitez www.iotinabox.com/azure.

Les fabricants de capteurs et passerelles utilisant la technologie LoRa qui sont intéressés pour ajouter leurs dispositifs au catalogue IoT de myDevices peuvent soumettre leurs composants (sans frais) via le formulaire en ligne : www.mydevices.com/iotready.

Apprenez davantage et explorez la Plateforme IoT Azure dès aujourd'hui.

À propos de myDevices :

myDevices, société de solutions IoT, permet aux intégrateurs, SSII, VARs, éditeurs de logiciels, développeurs et entreprises, de concevoir, prototyper et commercialiser rapidement des solutions IoT. La mission de myDevices est de rendre le monde connecté plus simple en fournissant des outils de développement qui permettent la création de solutions IoT pour la gestion des bâtiments, l'agriculture connectée, le suivi des matériels et autres solutions verticales IoT. myDevices a son siège social à Los Angeles, en Californie. Pour plus d'informations, visitez www.myDevices.com et www.IoTinaBox.com

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique français positionné sur trois grands domaines d'activité : le mobile à travers sa division PlanetArt, l'Internet des Objets via sa division myDevices et la monétisation de trafic sur Internet avec sa division Avanquest. Véritable acteur global de l'Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros au 1er semestre, dont plus de 90 % à l'international. Ses activités sont :

PlanetArt : leader mondial de l'impression sur mobile notamment à travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks ? les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone;

myDevices : plateforme globale de gestion de l'Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Boxtm ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l'hôtellerie, de l'alimentation, de la distribution et de l'éducation ;

Avanquest : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d'offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

Prochaine communication :

Résultats semestriels 2018-2019 : 27 mars 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05? la minute + le prix d'un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0004026714

www.claranova.com

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 12:05 et diffusé par :