Le gouvernement du Canada appuie des travaux de faisabilité d'un lien hydroélectrique et de fibre optique vers la région de Kivalliq pour fournir de l'énergie propre au Nunavut





Des travaux de faisabilité feront progresser la planification d'une liaison potentielle entre le Manitoba et la région de Kivalliq, au Nunavut, en vue d'acheminer l'électricité et la fibre optique

RANKIN INLET, NU, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Le potentiel économique de la région de Kivalliq, au Nunavut, est énorme. Les résidents de la région sont déterminés à faire croître et à améliorer leurs collectivités au-delà de leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles coûteux pour le chauffage et l'électricité et de l'utilisation des satellites pour la connectivité Internet.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada, par l'entremise de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), appuie des travaux techniques et de faisabilité de deux ans sur l'aménagement d'une liaison pour acheminer l'électricité et la fibre optique aux collectivités de la région de Kivalliq au Nord du Manitoba. Une telle liaison pourrait permettre de réduire considérablement la consommation de combustibles fossiles et d'améliorer la connectivité Internet dans ces communautés.

Le financement de 1,6 million de dollars a été annoncé aujourd'hui par Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

Les études porteront sur la faisabilité d'une ligne de transport d'électricité principale de 230 kilovolts et allant jusqu'à 1 200 kilomètres, de plusieurs lignes de transport à moyenne tension plus courtes et d'une ligne à fibre optique. Ces lignes relieraient le Nord du Manitoba et desserviraient cinq collectivités de Kivalliq ainsi que la mine Agnico Eagle, un important employeur de la région. Les travaux appuyés par le projet comprend la collecte de données techniques, le travail de conception, l'établissement des coûts des impacts, l'obtention des permis requis et la participation du gouvernement et des intervenants.

Citations

«?L'établissement d'une liaison pour acheminer l'électricité et la fibre optique à la région de Kivalliq, au Nunavut, permettrait de fournir de l'énergie propre et l'Internet à large bande à ces collectivités. Ce projet a le potentiel d'augmenter les possibilités économiques, de développer l'exploitation minière dans la région et de fournir une source d'énergie propre pour tous.?»

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

«?Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet qui examinera la possibilité d'établir une liaison pour acheminer l'électricité et la fibre optique, ainsi que les avantages qu'elle pourrait apporter aux Inuits de la région de Kivalliq. Apporter un nouveau souffle au développement économique dans le Nord, une connectivité accrue et une énergie propre sont des objectifs clés pour le gouvernement et nous sommes heureux d'appuyer ces travaux.?»

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

«?Le gouvernement fédéral a fait preuve de leadership et sera un partenaire essentiel lorsque nous ferons progresser le projet de la liaison hydroélectrique et de fibre optique de Kivalliq. L'énergie renouvelable, le développement économique durable et l'Internet haute vitesse par fibre optique sont des priorités pour nos collectivités. Ce projet dirigé par les Inuits procurera des avantages durables à l'ensemble du territoire et du Canada. Avec nos partenaires des secteurs public et privé, nous avons hâte de travailler avec le gouvernement fédéral pour faire de ce projet une réalité.

David Ningeonganan

Président, Association inuite de Kivalliq

Faits en bref

CanNor investit 1 628 900 $ sur deux ans dans l'étude sur la liaison pour acheminer l'électricité et la fibre optique à la région de Kivalliq, et les partenaires du projet, l'Association inuite de Kivalliq et Anbaric Development Partners, contribuent 818 168 $ supplémentaires.

L'Association inuite de Kivalliq représente les Inuits de la région, des collectivités d' Arviat , Whale Cove , Rankin Inlet , Chesterfield Inlet , Baker Lake , Naujaat et Coral Harbour .

