Les premiers ministres des provinces et territoires concluent une mission réussie à Washington, D.C.





OTTAWA, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont souligné la force de la relation économique entre le Canada et les États-Unis, ainsi que l'importance de travailler ensemble pour assurer la prospérité de l'Amérique du Nord, lors de rencontres tenues dans la capitale américaine au cours des derniers jours.

La mission était dirigée par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, président du Conseil de la fédération. Les premiers ministres Doug Ford, de l'Ontario, et Scott Moe, de la Saskatchewan, se sont joints à lui. La mission a coïncidé avec la Rencontre hivernale 2019 de la « National Governors Association ».

«?Je suis très heureux du succès de notre visite et des liens positifs que mes homologues et moi avons tissés avec les gouverneurs américains », a déclaré le premier ministre Higgs. « Lors de chacune des nos rencontres, les premiers ministres ont souligné les avantages mutuels des relations commerciales Canada - États-Unis, notamment la contribution du Canada à la sécurité et à la prospérité de l'économie américaine.?»

Au cours de cette mission, les premiers ministres ont participé à plusieurs rencontres avec des dirigeants politiques et du milieu des affaires des États-Unis. Notamment, ils ont assisté à :

une table ronde avec 30 dirigeants d'entreprises américaines à la Chambre de commerce des États-Unis, portant sur les enjeux commerciaux Canada - États-Unis;

une discussion avec des gouverneurs américains sur la mise en oeuvre de l'AEUMC, et l'assurance de l'efficacité du commerce transfrontalier pour les entreprises;

une rencontre avec Mark W. Menezes , sous-secrétaire américain à l'Énergie, axée sur les enjeux de sécurité énergétique et les oléoducs;

une table ronde médiatique avec POLITICO Pro Canada couvrant une large variété de questions; et

de nombreuses rencontres individuelles entre les premiers ministres et les gouverneurs des É-U, consacrées à des questions d'intérêt commun pour leurs citoyens.

Les premiers ministres ont souligné qu'il n'existe pas deux nations au monde qui dépendent autant l'une de l'autre pour leur prospérité et leur sécurité que les États-Unis et le Canada. Le Canada et les États-Unis partagent un lien unique et essentiel en tant que l'une des plus importantes relations commerciales bilatérales au monde. Le Canada est le premier marché en importance pour les produits et les services de 38 des 50 États américains.

Travailler ensemble pour développer les échanges et renforcer les relations entre le Canada et les États-Unis est une priorité importante des premiers ministres des provinces et territoires.

