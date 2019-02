GA-ASI poursuit le développement du MQ-9B dans les délais





General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), le principal concepteur et fabricant de systèmes fiables et éprouvés pour aéronefs télépilotés (ATP), radars, systèmes électro-optiques et autres systèmes connexes liés à la mission, poursuit le développement dans les délais, de son tout dernier ATP, le MQ-9B. Le MQ-9B conçu par GA-ASI est la toute dernière évolution de la flotte multimission Predator® B ; GA-ASI a nommé son aéronef de base MQ-9B, SkyGuardian, tandis que SeaGuardian désigne la variante de surveillance maritime.

La Royal Air Force (RAF) a fait l'acquisition du SkyGuardian dans le cadre de son programme Protector RG Mk1, et la première livraison est prévue pour le début des années 2020. La Belgique a également sélectionné le SkyGuardian pour les besoins de sa défense. L'ATP est une option envisagée par l'Australian Defence Force, qui a choisi GA-ASI pour son système d'ATP dans le cadre du « Project Air 7003 ».

« Le MQ-9B est le seul ATP actuellement développé dans le monde, à être certifié pour voler dans un espace aérien contrôlé non séparé », a déclaré Linden Blue, PDG de GA-ASI. « Son développement est l'aboutissement d'un programme de cinq ans, financé par la société pour produire un aéronef sans pilote répondant aux exigences rigoureuses de certification de navigabilité de l'OTAN et des diverses autorités civiles. »

Dans le cadre de l'effort de certification, le MQ-9B est livré avec un système de détection et d'évitement DAA (Detect and Avoid) développé par GA-ASI. Le système DAA est constitué d'un radar Due Regard (radar air-air), associé à un système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions (Traffic Alert and Collision Avoidance System, TCAS), ainsi qu'au système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).

Le tout premier vol transatlantique d'un ATP, de moyenne altitude et de longue endurance (MALE) s'est déroulé en juillet dernier, pour commémorer la célébration du centenaire (RAF100) de la Royal Air Force (RAF) en 2018. Le SkyGuardian a relié Grand Forks dans le Dakota du Nord à RAF Fairford dans le Gloucestershire au Royaume-Uni, en couvrant 3 760 milles marins en 24 heures. Parmi les réalisations de développement, récentes figurent également :

Démonstration de la capacité de lancement et de récupération SATCOM pour le MQ-9B à l'aide du commandement et contrôle expéditionnaire (Expeditionary Command and Control, XC2) en décembre 2018

Premier vol du deuxième MQ-9B SkyGuardian en septembre 2018

Intégration du MQ-9B aux systèmes satellites GPS et GALILEO en juin 2018

Essais réussis des tests contre la foudre sur le MQ-9B en mai 2018

Démonstration de décollage et d'atterrissage automatique à l'aide de SATCOM pour le MQ-9B en décembre 2017

L'aéronef MQ-9B de mise au point (YBC01) a établi un record d'endurance pour un aéronef GA-ASI en volant pendant plus de 48 heures consécutives en avril 2017. Ce niveau d'endurance sans précédent assure au MQ-9B des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR), persistantes vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec des coûts d'exploitation bien en deçà de la plupart des plateformes sans pilote. Le MQ-9B a une portée supérieure à 6 000 milles marins, et il est équipé de neuf points d'emport pour le portage de capteurs ou d'armements avec plus de 1800 kg (4000 lb) de charge utile disponible.

Les deux modèles de MQ-9B, SeaGuardian et SkyGuardian, sont capables d'effectuer des opérations par tous les temps de jour comme de nuit. La capacité de démarrage moteur par temps froid permet d'effectuer des opérations sur le terrain à des températures pouvant descendre jusqu'à -41 °C. Ces ATP sont en outre équipés d'un système de dégivrage électro-expulsif (Electro-expulsive De-icing System, EEDS) sur les bords d'attaque des ailes, d'une admission moteur avec chauffage antigivrage, de prises statiques et de tubes de Pitot chauffés, et d'une protection contre la foudre.

La capacité multimission du SkyGuardian, interopérable avec l'OTAN, en fait un atout précieux dans des scénarios divers : depuis la protection de l'environnement, l'assistance humanitaire/les secours aux sinistrés (AH/SS), la connaissance du domaine maritime (CDM), aux opérations de recherche et sauvetage (R-S) et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) maritimes et terrestres.

GA-ASI a livré à ce jour plus de 850 aéronefs et plus de 300 stations de contrôle au sol (GCS). On compte, à chaque seconde de chaque jour, 69 ATP livrés par GA-ASI, aéroportés dans le monde.

