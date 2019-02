Inside Secure lance sa solution Provisioning for IoT, qui vise à protéger facilement les secrets des appareils connectés lors du processus de fabrication





Embedded World -- Inside Secure (Euronext Paris: INSD) (Paris:INSD) ? au coeur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé aujourd'hui le lancement de solutions flexibles de provisionnement qui éliminent la nécessité de sécuriser un site de production indépendant - libérant ainsi les fabricants des étapes de sécurité physique coûteuses et souvent impossibles à réaliser.

Le provisionnement et la protection des secrets dans les dispositifs IdO aux ressources limitées constitue un défi technologique pour l'OEM. Le matériel de sécurité n'est pas toujours disponible ni d'utilisation facile, et les clés, mots de passe et données privées sont souvent laissés sans protection.

Grâce à Inside Secure Provisioning Platform, les secrets ne sont ni exposés ni manipulés lors de leur provisionnement au moment de la fabrication, et le système de protection innovant du code ainsi que la technologie Whitebox garantissent la protection de ces secrets pour le reste de la durée de vie de l'appareil.

"Avec plus de 425 millions d'appareils provisionnés avec succès, Inside Secure offre le savoir-faire et la technologie qui permettent d'apporter aux consommateurs la sécurité et la confidentialité dont ils ont besoin, malgré leurs contraintes en termes de budget et timing," a déclaré Martin Bergenwall, vice-président Produits chez Inside Secure. "Dans le marché concurrentiel des dispositifs IdO, la sécurité peut s'avérer être un élément différenciateur notable. Nos solutions de provisionnement sont à la fois sûres et rentables et permettent aussi d'offrir un service performant."

"De nombreux produits électroniques grand public connectés sont fabriqués à l'étranger, échappant au contrôle de ceux qui le demandent le plus," a poursuivi M. Bergenwall. "Chez Inside Secure, nous croyons que le contrôle et la sécurité doivent toujours être disponibles, quel que soit le lieu de fabrication. Lors de la fabrication, ces dispositifs reçoivent leur identité et sont munis des clés qui leur serviront à établir un lien de confiance tant avec l'utilisateur final éventuel qu'avec les services auxquels il se connecte. C'est cette étape initiale qu'il est capital de protéger. »

Les solutions d'Inside Secure s'adaptent à toute une gamme d'appareils et d'architectures logicielles et ne requièrent aucun stockage sécurisé matériel. Découvrez plus Device Provisioning

Inside Secure fera la démonstration des solutions de provisionnement IoT lors du Salon Embedded World qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 26 au 28 février, stand 258, hall 4 (Stand de QT). Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

À propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle («Silicon IP»), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com

