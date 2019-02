Appel à toutes les entreprises disposant de leurs appareils obsolètes indésirables





L'Association de recyclage électronique demande l'aide du public pour remplir d'innombrables quantités de dons de leur liste d'attente.

MONTREAL, le 25 févr. 2019 /CNW/ - L'Association de recyclage électronique (ERA) est à la recherche de l'aide du public. En raison de la récession économique, il se trouve qu'il est extrêmement difficile d'obtenir suffisamment de dons pour remplir tous les souhaits des organismes de bienfaisance.

Actuellement, l'ERA a une liste croissante de plus de 200 organisations en attente qui recherchent des appareils. Ces appareils vont des ordinateurs portables, des serveurs, des commutateurs, des projecteurs et d'autres types d'équipements informatiques. Ces éléments sont nécessaire pour améliorer la vie des autres, servir d'ancre afin que les organisations puissent progresser et faire une réelle différence au sein de la communauté.

C'est le plus grand nombre d'organisations en attente que l'ERA à jamais eu, pour un total de 1120 ordinateurs portables et 586 ordinateurs fixes. Il est très gratifiant pour vous d'être impliqué dans le changement de la vie d'un individu pour le mieux. «Au fil des années, nous avons constaté une augmentation notable du besoin de technologie à travers les chiffres stupéfiants représentés sur notre liste d'attente chaque année.» À dit Bojan Paduh, fondateur et président de l'Association de recyclage Électronique. «Si nous donnons tous un peu, ces dons seraient comblés en un rien de temps. Je suis à la recherche de votre aide pour faire de leur rêve une réalité. »

ERA va ramasser vos appareils obsolètes gratuitement afin de remplir toutes ces demandes de don. Ils fournissent des services de sécurité des données pour les particuliers et les entreprises partout au Canada en veillant à ce que vos données soient prises en charge et effacées en toute sécurité.

Si vous pouvez aider, s'il vous plaît appelez ERA à 1.877.9EWASTE ou par courriel à info@era.ca pour plus d'informations.

À propos de l'Association de Recyclage Électronique

L'Association de Recyclage Électronique (ERA) est une organisation à but non lucratif fondée en 2004 pour remédier au problème croissant des déchets électroniques et à la «fracture numérique» croissante. Depuis plus de dix ans, l'ERA offre des solutions simples pour aider les individus et les organisations à empêcher la destruction prématurée des équipements opérationnels. En se concentrant sur la récupération, la remise à neuf et la réutilisation, ERA fournit continuellement des groupes caritatifs avec des équipements informatiques donnés tout en gérant en toute sécurité les actifs informatiques usagés des organisations et des particuliers partout au Canada. En partenariat avec les recycleurs certifiés en déchet d'électronique, l'ERA garantit que le matériel indésirable ne se retrouve jamais dans les décharges, même lorsqu'il n'offre aucune autre utilisation. En savoir plus sur www.era.ca.

