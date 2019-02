Avis aux médias : Les étudiantes et étudiants organisent la semaine provinciale de pression pour aborder directement avec les députées et députés provinciaux les enjeux de l'éducation postsecondaire





TORONTO, 25 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les représentantes et représentants étudiants des collèges et universités de toutes les régions de la province se réunissent avec les députées et députés provinciaux des quatre partis, cette semaine, dans le cadre de la semaine de pression 2019 de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. Au cours des quatre prochains jours, des étudiantes et étudiants présenteront aux députées et députés provinciaux des recommandations pour le budget provincial 2019 et discuteront des enjeux de l'éducation postsecondaire, notamment les récentes compressions au RAFEO et la mesure en faveur de la liberté de choix des étudiantes et étudiants (Student Choice Initiative).



QUI : Des représentantes et représentants étudiants des collèges et des universités en Ontario.

QUAND : Du lundi 25 février au jeudi 28 février.

OÙ : Queen's Park, Toronto (Ontario)

QUOI : Les étudiantes et étudiants rencontrent les députées et députés provinciaux de tous les partis dans le cadre de la semaine de pression 2019 de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. Le premier ministre, Doug Ford, et la ministre de la Formation et des Collèges et Universités, Merrilee Fullerton, n'ont pas accepté l'invitation à une rencontre lancée par les étudiantes et étudiants.

Le document de pression de cette année, intitulé Nous les étudiantes et étudiants, souligne plusieurs recommandations clés pour améliorer l'éducation postsecondaire dans la province, notamment :

Mettre en oeuvre d'un cadre de dix ans pour les frais de scolarité avec des réductions annuelles de dix pour cent des frais à compter de 2020-2021.

Conserver les bourses ciblées actuelles du RAFEO pour les étudiantes et étudiants à faible revenu.

Accroître les bourses ciblées pour inclure les étudiantes et étudiants à temps partiel.

Offrir une plus grande aide financière aux étudiantes et étudiants dans des programmes professionnels.

Continuer la période de grâce de six mois pour les intérêts sur les prêts du RAFEO après l'obtention du diplôme.

Protéger toutes les voix étudiantes en rejetant la mesure en faveur de la liberté de choix des étudiantes et étudiants (Student Choice Initiative).

Créer un programme transitionnel d'une année entièrement financé pour aider les apprenantes et apprenants autochtones à faire le pont entre l'école secondaire et le système public d'éducation postsecondaire de l'Ontario.

Rétablir le financement pour l'Université de l'Ontario français.

Données en bref :

Le 17 janvier, le gouvernement de Ford a annoncé une réduction des frais de scolarité de 10 pour cent, en même temps que des compressions majeures au RAFEO et que la création d'un nouveau cadre pour les frais afférents qui rendra optionnels de nombreux frais étudiants, dont l'adhésion aux syndicats étudiants.

En 2018-2019, en vertu du programme de bourses précédent du RAFEO, plus de 210 000 étudiantes et étudiants ont accédé aux bourses qui couvraient le coût complet des frais de scolarité.

Les plans pour l'Université de l'Ontario français, maintenant annulée, ont été mis en place sous le gouvernement libéral précédent en 2017. Le gouvernement fédéral est disposé à verser un financement de contrepartie à parts égales avec la province dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Lors d'un rassemblement organisé par la FCEE-Ontario le 19 février à Queen's Park, 34 députées et députés provinciaux du NPD, du Parti libéral et du Parti vert ont signé une pétition demandant l'annulation du plan de Ford pour les études postsecondaires et l'élimination des frais de scolarité.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario unit plus de 350 000 étudiantes et étudiants de collèges et d'universités de toutes les régions de la province.





Pour plus d'information :

Nour Alideeb, présidente : 416 925-3825

Ian McRae, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques : 416 925-3825 ou 306 852-0128

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 11:20 et diffusé par :