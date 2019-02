Fondaction réalise un partenariat financier avec un chef de file de l'alimentation durable au Québec





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce un partenariat financier avec RISE Kombucha, compagnie québécoise qui produit depuis 2009 un kombucha -- un thé pétillant fermenté -- avec des ingrédients de qualités, sains et locaux. Pionnier dans la mise en marché du kombucha au Canada, RISE est depuis ses débuts la référence dans la production de ce produit. La compagnie a choisi de s'associer à Fondaction, dont ils partagent les valeurs de développement durable, pour l'accompagner dans sa prochaine phase de croissance.

RISE Kombucha est le plus important producteur de kombucha au Canada et distribue aussi ses produits sur le marché américain depuis septembre 2018. Fondaction est fier de participer, en collaboration avec Lyra Growth Partners, un fonds de Vancouver, au développement d'une expertise québécoise dans une industrie à fort potentiel de croissance. Ce partenariat permet notamment d'augmenter la production de la chaîne de montage et de mettre en place une nouvelle usine.

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

«?Fondaction est fier de s'associer à RISE Kombucha, un chef de file reconnu de l'alimentation durable au Québec. Nous sommes heureux de devenir partenaire d'une entreprise fortement ancrée dans sa communauté et qui a le souci d'offrir à ses consommateurs une boisson écologique et socialement responsable. L'utilisation d'ingrédients biologiques et équitables par RISE Kombucha démontre la volonté de l'entreprise de s'inscrire à la fois dans la durabilité et le succès économique. L'ensemble de ces éléments témoigne de la compatibilité naturelle avec les valeurs portées par Fondaction qui ont rendu possible ce partenariat.?», explique Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement chez Fondaction.

Soucieuse de minimiser ses impacts sur l'environnement, RISE Kombucha a réalisé une étude en 2015 pour évaluer l'empreinte écologique de ses produits. Elle collabore depuis avec Éco Entreprise Québec, un organisme spécialisé dans la récupération des matières recyclables, qui s'assure que 100 % des bouteilles de verre de l'entreprise soient recyclées localement.

Plus encore, RISE Kombucha a mené une campagne fructueuse afin que toutes les bouteilles de kombucha soient consignées au Québec. Aujourd'hui, la consigne est offerte sur ses produits sur l'ensemble du territoire québécois et elle encourage d'autres provinces canadiennes à suivre cet exemple.

RISE Kombucha est fermement engagée dans sa communauté. Elle s'implique auprès d'organismes communautaires et contribue à améliorer la qualité de vie des milieux où elle s'installe en appuyant des événements qui font notamment la promotion de l'art social et des saines habitudes de vie.

RISE Kombucha s'engage également à transmettre son expérience au plus grand nombre afin de faire grandir au sein de la société les notions de développement durable et d'entrepreneuriat responsable. À cet effet, Julian A. Giacomelli agit à titre de mentors et d'investisseurs pour appuyer de jeunes entrepreneurs souhaitant adopter une approche écoresponsable.

«?RISE Kombucha se donne comme mission de favoriser les saines habitudes de vie en complétant l'offre alimentaire avec une boisson naturelle et ayant des bénéfices prouvés pour la santé des consommateurs. La participation de Fondaction nous permettra d'accroître nos opérations et ainsi contribuer à cet objectif?», mentionne Julian A. Giacomelli, président-directeur général de RISE Kombucha. « Toutefois, c'est notre vision partagée d'un développement social et économique juste, fondé sur l'équité et le respect de l'environnement, qui a été le point déterminant lorsque nous avons décidé de conclure ce partenariat, bien plus que sa portée financière », précise-t-il.

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de 160?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

Lyra n'est pas un fonds d'investissement privé traditionnel. Ils sont des fondateurs et des opérateurs qui investissent leur propre argent selon nos propres conditions. Ils s'associent à des entrepreneurs inspirés afin qu'ensemble ils puissent faire une différence. Lyra propose une approche agile, du coaching averti et du capital intelligent aux entreprises dotées d'une image de marque forte, et ayant un large potentiel auprès du grand public, afin d'accélérer leur croissance et de maximiser leur valeur. Le dirigeant de Lyra, Charles Chang, était président et fondateur de Vega, une entreprise qu'il avait créée dans son sous-sol et qu'il a vendue dix ans plus tard à White Wave Foods.

