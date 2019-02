Azimut et SOQUEM étendent leur alliance stratégique au Québec





Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC et VAL D'OR, QC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) et SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), une filiale de Ressources Québec, ont le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre d'entente en lien avec des développements majeurs de leur alliance stratégique au Québec.

Faits saillants de la transaction (voir figure)

Nouvelle alliance stratégique au Nunavik pour faire progresser, à partir de programmes d'exploration substantiels, trois propriétés présentant un potentiel majeur en cuivre et or.

pour faire progresser, à partir de programmes d'exploration substantiels, trois propriétés présentant un potentiel majeur en cuivre et or. Amendements à l'alliance stratégique existante couvrant la Baie James sur six propriétés aurifères explorées par l'alliance depuis 2016.

Cette entente se veut le prolongement du succès obtenu depuis 2016 avec l'alliance couvrant la région de la Baie James. Le partenariat Azimut-SOQUEM repose sur une base de travail solide incluant les nouvelles technologies, la gestion par objectifs et l'exploration de nouveaux territoires. Une composante clé de ce succès comprend le développement de liens étroits avec les communautés locales du Nunavik et de la Baie James-Eeyou Istchee.

L'entente combinera l'expertise d'Azimut en traitement des mégadonnées appliqué à l'exploration minière avec l'expertise de SOQUEM en développement minier au Québec. Cette approche innovatrice permettra d'avancer des propriétés présentant la signature de districts miniers potentiels dans la région du Plan Nord. Cette nouvelle alliance devrait avoir un impact considérable sur la valeur du potentiel minéral de la région et attirer l'attention du secteur minier global. La lettre d'entente envisage également les modalités pour conduire une modélisation prévisionnelle additionnelle ailleurs au Québec.

1) Nouvelle alliance stratégique au Nunavik

Les principaux termes de la nouvelle alliance stratégique au Nunavik sont les suivants :

Première option (16 M$ pour 50 %): SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt initial de 50 % dans les propriétés Rex-Duquet, Rex Sud et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année.

SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt initial de 50 % dans les propriétés Rex-Duquet, et Nantais en investissant 16 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 4 ans, les 2 premières années étant un engagement ferme de 4 millions $ par année. Seconde option (8 M$ et évaluation économique préliminaire pour 10 % additionnels): SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 10 % sur chaque propriété désignée (pour un intérêt total de 60 % sur chacune de ces propriétés) en investissant 8 millions $ par propriété désignée sur une période de 2 ans en livrant une évaluation économique préliminaire.

SOQUEM aura l'option de gagner un intérêt additionnel de 10 % sur chaque propriété désignée (pour un intérêt total de 60 % sur chacune de ces propriétés) en investissant 8 millions $ par propriété désignée sur une période de 2 ans en livrant une évaluation économique préliminaire. Azimut sera le gérant de l'alliance.

Azimut a défini sur les propriétés Rex-Duquet, Rex Sud et Nantais des cibles d'exploration en cuivre-or de l'envergure d'un district, incluant la découverte par la Société depuis 2010 de nombreux prospects aurifères et polymétalliques (voir communiqué de presse du 16 janvier 2018). Ces projets peuvent rapidement atteindre le stade des forages du fait de la qualité des cibles et des données acquises par la Société.

2) Amendements à l'alliance stratégique couvrant la Baie James

Depuis le début de leur alliance stratégique dans la région de la Baie James au Québec (voir communiqué de presse du 26 septembre 2016), SOQUEM et Azimut ont acquis et divulgué des résultats d'exploration substantiels, incluant la découverte du Prospect InSight (Au-Ag-Cu) sur la propriété Munischiwan (voir communiqués de presse du 25 octobre 2018 et du 5 décembre 2018), du Prospect Hypérion (Au-Co-As) sur la propriété Pikwa (voir communiqués de presse du 6 et du 27 novembre 2018) et d'autres résultats encourageants sur les propriétés Pontois et Galinée (voir communiqués de presse du 8 et du 13 novembre 2018).

Les termes amendés à l'alliance stratégique existante couvrant la Baie James sont les suivants :

Azimut aura l'option de regagner 50 % d'intérêt dans 4 propriétés à fort potentiel aurifère (Munischiwan, Pikwa, Pontois et Desceliers), cette option prenant effet quand SOQUEM aura acquis 100 % d'intérêt en vertu des termes de l'entente stratégique existante. De façon plus spécifique, Azimut pourra regagner 50 % d'intérêt dans ces propriétés en investissant un montant total de 3,31 millions $ en travaux d'exploration sur une période de 3 ans, représentant un montant équivalent à celui investi par SOQUEM dans le cadre de l'alliance existante.

Azimut sera le gérant de ces projets durant cette période d'option et la gérance sera ensuite transférée à SOQUEM.

Azimut et SOQUEM détiendront chacun un intérêt de 50 % dans les propriétés Galinée et Dalmas. Azimut sera le gérant de ces projets.

SOQUEM renoncera à son droit exclusif d'acquérir un intérêt dans les autres propriétés détenues à 100 % par Azimut (Duxbury, Kukamas Est, Corvet et Synclinal).

La transaction reste sujette aux approbations réglementaires de la Bourse de Croissance TSX et à la signature d'une entente finale entre SOQUEM et Azimut.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine) soutenu par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53 millions d'actions émises.

Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec avec un total de 29 propriétés comprenant 7 448 claims ou 3 660 km2. Depuis 2003, Azimut a développé une expertise considérable dans le ciblage étroitement couplée aux opérations de terrain dans les vastes régions de la Baie James et du Nunavik.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

www.azimut-exploration.com

SOURCE Exploration Azimut inc.

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 11:00 et diffusé par :