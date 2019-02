Entente importante entre Éducaloi et la Commission des services juridiques





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses activités de communication claire et efficace du droit, Éducaloi a conclu un partenariat important avec la Commission des services juridiques (CSJ), responsable de l'administration du programme québécois d'aide juridique. À cet effet, Éducaloi et la CSJ ont procédé à la signature d'une entente de 2 ans, prenant fin le 31 mars 2020.

Cette nouvelle entente marque l'histoire organisationnelle des deux organisations puisque la CSJ octroie une contribution significative à Éducaloi pour assurer le développement et la diffusion de contenus d'information sur son site Web, afin de répondre plus spécifiquement aux préoccupations des bénéficiaires de l'aide juridique. De son côté, la CSJ atteint son objectif de promouvoir le développement de programmes d'information destinés à renseigner les personnes financièrement admissibles à l'aide juridique sur leurs droits et leurs obligations.

« Aider les citoyens à mieux comprendre la loi et leurs droits est l'ADN même d'Éducaloi. Cette entente est donc en parfaite adéquation avec notre engagement constant à fournir de l'information juridique claire et accessible aux citoyens québécois, particulièrement ceux les plus vulnérables. Nous sommes fiers que les missions communes d'Éducaloi et de la Commission des services juridiques se rejoignent ainsi. De servir les objectifs de la Commission et de la compter parmi nos grands partenaires est un honneur et un immense privilège. » a affirmé avec enthousiasme la directrice générale d'Éducaloi, Me Ariane Charbonneau.

De son côté, le président de la CSJ, Me Yvan Niquette insiste sur la complémentarité entre les missions d'Éducaloi et de la CSJ : « Il s'agit d'une alliance naturelle avec un partenaire qui est reconnu pour la qualité et la pertinence de son travail. Permettre à nos bénéficiaires d'avoir rapidement accès à de l'information juridique en lien avec les problématiques auxquelles ils sont confrontés est une valeur ajoutée pour notre organisation. Cette alliance constitue un excellent complément aux services et supports donnés par les avocats oeuvrant sous le régime d'aide juridique ».

À propos d'Éducaloi

Fondé en 2000, Éducaloi est un organisme de bienfaisance enregistré qui occupe un rôle de premier plan dans l'amélioration de l'accès à la justice au Québec. Éducaloi est un chef de file dans la conception et la production d'outils d'information et d'éducation fiables et accessibles, qui présentent le droit de façon claire et efficace. L'organisme bénéficie notamment d'un financement de ses membres-partenaires, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et la SOQUIJ, et de l'appui des ministères de la Justice du Canada et du Québec, et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Son fonctionnement est également assuré par la réalisation de projets ponctuels, par la conclusion d'ententes de partenariat et de service-conseil aux organisations et entreprises, et par une campagne annuelle de financement. www.educaloi.qc.ca

À propos de la Commission des services juridiques

La Commission des services juridiques est l'organisme chargé de l'application de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec. L'aide juridique peut être accordée à toute personne financièrement admissible pour différents services juridiques en matière civile, familiale, administrative, criminelle, en droit de la santé, en droit de l'immigration et en droit des jeunes. Elle est également l'organisme chargé d'offrir le Service d'aide à l'homologation (SAH) et le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA).

Pour plus d'information, veuillez consulter le site Internet de la Commission des services juridiques à l'adresse suivante : www.csj.qc.ca.

