La Ville annonce sa stratégie pour les services numériques aux citoyens

MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable au comité exécutif de la ville intelligente, des technologies de l'information (TI), de l'innovation et de l'enseignement supérieur, M. François William Croteau, annonce la stratégie numérique que la Ville de Montréal met en oeuvre pour améliorer l'offre de service en ligne pour les citoyens.

« La Ville de Montréal entreprend une transformation numérique pour mieux répondre aux besoins et aux préoccupations de ses citoyens. Le déploiement du nouveau portail Internet et de permis en ligne aura un impact positif sur la qualité des services rendus aux citoyens et sur leur taux de satisfaction à l'égard des services municipaux », déclare M. Croteau.

L'année 2019 sera riche en livraisons avec l'arrivée des permis animaliers pour les chats et les chiens, des formulaires de demande de permis pour l'occupation du domaine public, ainsi que plusieurs permis reliés aux travaux résidentiels. Les citoyennes et citoyens pourront faire le suivi de l'ensemble de leurs interactions avec la Ville grâce au compte personnel citoyen déjà disponible.

D'ici la fin de l'année, « montreal.ca » deviendra le site Internet officiel de la Ville de Montréal. Pour consulter la version bêta du site Internet et faire part de vos commentaires, le site « beta.montreal.ca » peut être consulté ici.

