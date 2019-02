Dotée d'IA, la NOUVELLE brosse à dents d'Oral-B en sait plus sur les modes de brossage que quiconque sur la planète





Oral-B, le leader de l'innovation en matière de brossage et de soins bucco-dentaires connectés, dévoile au MWC 2019 sa nouvelle brosse à dents à intelligence artificielle GENIUS X et présente une vision de l'avenir où des instruments intelligents de gestion des soins dentaires et de la santé nous apporteront une vie plus saine. Oral-B imagine un monde où la routine quotidienne de l'hygiène bucco-dentaire est complétée par un système de surveillance de l'état de santé pour permettre aux consommateurs d'assurer un suivi global de leur santé.

Oral-B: le leader de l'innovation dévoile sa vision de la santé de demain au MWC

La cavité buccale est le portail de la santé et une brosse à dents le franchit deux fois par jour. Selon Oral-B, à l'avenir nous vivrons plus longtemps et en meilleure santé grâce aux soins dentaires à domicile. Stephen Squire, directeur Marque mondiale chez Oral-B, a déclaré: "Que pensez-vous d'un instrument dentaire qui pourrait tout vous dire sur votre santé et communiquer directement avec votre dentiste et votre médecin si nécessaire et le plus tôt possible?". Selon Oral-B, à l'avenir nous disposerons à domicile, dans le cadre de la routine quotidienne des soins bucco-dentaires, d'un système personnel de suivi médical qui fournira des informations en temps réel permettant le diagnostic et la prévention. Stephen Squire ajoute: "Le concept Biometric Health Tracker concrétise notre idée d'une plate-forme de santé intégrale, conçue pour améliorer la santé buccale et générale. Ce n'est pas une version définitive. C'est un principe qui permettra aux professionnels des soins dentaires, aux chercheurs externes et aux scientifiques d'Oral-B de collaborer pour poursuivre ce travail de pionnier. Ensemble, nous souhaitons explorer les nombreuses possibilités offertes par les appareils de soins bucco-dentaires connectés".

NOUVELLE GENIUS X d'Oral-B: la porte d'entrée d'Oral-B vers le futur

Année après année, Oral-B innove sans relâche pour concrétiser sa vision. En 2019, Oral-B fait un pas en avant vers des appareils dentaires plus intelligents avec sa NOUVELLE GENIUS X dotée d'intelligence artificielle. C'est la brosse à dents la plus avancée d'Oral-B à ce jour. Conçue avec des professionnels des soins dentaires, elle intègre une fonction totalement nouvelle: elle combine la connaissance de milliers de comportements de brossage pour évaluer les modes de brossage individuels et inciter les utilisateurs à adopter de meilleures habitudes de brossage. La technologie de l'intelligence artificielle surveille les endroits où les gens se brossent les dents et fournit des informations personnalisées sur les zones qui nécessitent une attention supplémentaire pour améliorer la santé buccale.

NOUVELLE GENIUS X d'Oral-B: une innovation de taille en fait la préférée des dentistes

Les recherches menées par Oral-B avec des dentistes ont montré que l'innovation est plébiscitée quand elle est simple et facile à utiliser. La technologie GENIUS X avec intelligence artificielle fonctionne de manière parfaitement intégrée et ne nécessite aucun changement de vos habitudes et modes de brossage. Elle fonctionne en arrière-plan. Elle est unique en ce sens qu'elle a appris des milliers de modes de brossage différents: "Chaque patient est unique, c'est pourquoi nous recherchons des solutions adaptées à chaque personne. Oral-B offre aux patients une excellente expérience de brossage personnalisée, sans qu'ils aient à changer la façon dont ils effectuent le brossage, pour obtenir le meilleur résultat possible en matière de santé bucco-dentaire. Il s'agit là d'une avancée indéniable", a déclaré le Professeur Ralf Rössler de l'Université des technologies numériques en dentisterie et médecine de Luxembourg. La GENIUS X avec intelligence artificielle représente un premier pas vers un avenir où des appareils intelligents utiliseront l'analyse des données pour faire d'un instrument dentaire l'élément le plus important des routines de suivi de la santé. Les participants au MWC seront les premiers à expérimenter la GENIUS X d'Oral-B avec intelligence artificielle et la vision future de la marque.

La NOUVELLE GENIUS X d'Oral-B avec intelligence artificielle complète la gamme de brosses à dents Oral-B à tête ronde, afin d'aider chacun à se brosser parfaitement les dents.

En 2019, Oral-B propose un portefeuille de produits où chacun trouvera l'appareil le mieux adapté à ses besoins spécifiques:

La GENIUS X d'Oral-B avec intelligence artificielle sait comment les utilisateurs se brossent les dents et les aide à améliorer leur santé bucco-dentaire. Oral-B sait que la technique de brossage de chacun, telle une empreinte digitale, est unique. La NOUVELLE GENIUS X a appris de milliers de modèles de brossage. La GENIUS X d'Oral-B avec intelligence artificielle est livrée avec un nouvel étui de voyage élégant et moderne qui recharge la fois la brosse et un périphérique USB, tel qu'un smartphone, pour faciliter plus que jamais vos déplacements avec une brosse à dents électrique. Oral-B poursuit son rôle de pionnier dans le domaine des brosses à dents connectées pour accompagner et motiver le brossage des dents chez les personnes de tout âge et de tous les horizons grâce aux applications Oral-B, Oral-B Funzone et Disney Magic-Timer. En moyenne, les gens se brossent les dents pendant 30 à 60 secondes, alors qu'ils pensent y passer 2 minutes. Avec son application, Oral-B a porté le temps de brossage moyen à 2 minutes et 22 secondes, soit plus longtemps que ne le recommande votre dentiste. Gum & Enamel Repair, le meilleur des dentifrices d'Oral-B, vous aide à prévenir les problèmes futurs. Les brosses à dent Oral-B Teen, Junior et Kids réinventent le plaisir du brossage.

Pour plus d'informations sur la GENIUS X d'Oral-B avec intelligence artificielle, visitez le site: https://www.oralb.co.uk/en-gb/product-collections/genius-x.

