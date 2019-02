Invitation aux médias - Congédiement de l'agronome Louis Robert au MAPAQ - Le SPGQ organise une manifestation le 26 février





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) organise une manifestation, le 26 février à Québec, en appui à l'agronome expert et membre du SPGQ, Louis Robert, congédié après 32 ans de services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

Pour l'occasion, les manifestantes et les manifestants réclameront du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, de réintégrer immédiatement M. Robert dans ses fonctions, de lui offrir des excuses publiques, de compenser toute perte encourue par l'agronome en raison de son congédiement le 24 janvier dernier et de s'assurer de respecter l'esprit de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au MAPAQ. Le 13 février, le SPGQ a lancé une pétition électronique pour contester le congédiement de Louis Robert.

Un rassemblement se fera devant les bureaux du MAPAQ, au 200, chemin Sainte-Foy, et une marche d'appui partira de cet endroit à midi. Elle se conclura à l'édifice Honoré-Mercier, au 1025, des Parlementaires, où des discours et manifestations d'appui auront lieu dès 12 h 30.

Horaire : mardi 26 février 2019, 12 h 15.



Lieu : édifice Honoré-Mercier

1025, des Parlementaires

Québec

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 26 000 spécialistes, dont environ 18 400 dans la fonction publique, 4 750 à l'Agence du revenu du Québec et 2 850 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

