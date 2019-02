Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie





VENEZ PARTICIPER !

QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par M. Michel Germain qui est secondé par la commissaire Mme Julie Forget, invite la population à venir assister aux séances de la première partie de la consultation du public sur les Projets de douze réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie à compter du mardi 12 mars 2019 à 19 h.

Ce mandat débute aujourd'hui le 25 février 2019. Le rapport devra être déposé au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au plus tard 6 mois après la fin des séances publiques.

Au cours de cette première partie, la commission siégera à Shawinigan et les citoyens pourront participer en direct par visioconférence au déroulement des travaux à La Tuque.

Salle d'audience Auberge Gouverneur

1100, promenade du Saint-Maurice

Shawinigan Salle de visioconférence Club de golf de La Tuque

35, rue Beaumont

La Tuque

WEBDIFFUSION

Les séances se poursuivront les jours suivants selon les besoins du public et de la commission. Elles seront retransmises en direct en mode vidéo dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca.

UNE CONSULTATION DU PUBLIC EN DEUX PARTIES

1. S'informer

Le BAPE tiendra une consultation du public en deux parties. La première partie permettra à la population et à la commission de s'informer sur les territoires qui ont été mis en réserve et pour lesquels a été conféré un statut provisoire de protection à titre de réserves de biodiversité et de réserve aquatique. Le MELCC en fera d'abord la présentation et, tout comme les personnes-ressources invitées, il répondra aux questions de la commission et des participants.

QUESTIONNEMENT EN LIGNE

De plus, dans le but d'enrichir le questionnement et pour permettre aux personnes qui ne pourront se présenter aux séances publiques de participer à l'examen des projets, la commission invite celles qui le désirent à soumettre leurs questions à l'aide du formulaire disponible dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca, et ce, du 25 février au 4 mars 2019 inclusivement.

2. S'exprimer

Lors de la deuxième partie, prévue à compter du lundi 15 avril 2019, la commission recueillera l'opinion et les suggestions du public. Elle entendra alors toute personne, organisme, groupe ou municipalité qui désire s'exprimer sur les projets, que ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale.

PLATEFORME DE CONSULTATION NUMÉRIQUE

Le BAPE mettra en place, pour la première fois en 40 ans, une plateforme de consultation numérique permettant à toutes et à tous de faire part de leur opinion et de participer à un espace de discussion en ligne. Il s'agit d'un projet-pilote visant notamment à élargir la participation publique, répondant ainsi aux orientations de la planification stratégique du BAPE. L'information sur la façon d'y accéder et d'y participer sera rendue publique prochainement.

LA DOCUMENTATION DISPONIBLE

Les citoyens peuvent dès maintenant se renseigner en consultant le document de base réalisé par le MELCC disponible au bureau du BAPE à Québec, au 575, rue Jacques?Parizeau, bureau 2.10, ainsi que dans les centres régionaux suivants :

Bibliothèque Annie-St-Arneault, 575, rue Saint-Eugène, La Tuque ;

; Bibliothèque Fabien-LaRochelle, 205, 6 e rue de la Pointe, Shawinigan ;

rue de la Pointe, ; Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, 22, rue Amiskw, Obedjiwan .

Ce document est également disponible dans le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca sous la rubrique « Mandats en cours ».

POUR RECEVOIR L'INFORMATION

Afin d'être informé des activités du BAPE dans ce dossier, il est possible de s'inscrire par courriel à l'adresse 13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca. Les grandes étapes de la consultation seront également partagées sur les comptes Facebook (www.facebook.com/BAPEquebec) et Twitter (www.twitter.com/BAPE_quebec) du BAPE.

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Mme Julie Olivier, au numéro suivant : 418 643-7447 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, poste 539 ou par courrier électronique à l'adresse suivante :

13reserves-mauricie@bape.gouv.qc.ca .

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 10:15 et diffusé par :