Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute au Centre médical St. David recrute des patients pour mettre à l'essai un appareil de réduction des accidents cérébrovasculaires

AUSTIN, Texas, 25 février 2019 /CNW/ - Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) au Centre médical St. David a commencé récemment à recruter des patients pour participer à l'essai clinique DIAMOND-AF II dans le but d'examiner l'efficacité du système DiamondTemp pour le traitement de patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) persistante. La FA est un type de battement cardiaque irrégulier qui affecte le système électrique, ou « câblage », du muscle cardiaque, ce qui entraîne l'accumulation de sang dans le coeur et forme des caillots qui peuvent se diriger vers le cerveau. Non traitée, la FA peut augmenter le risque d'accident cérébrovasculaire.

Le système d'ablation est constitué d'un cathéter d'ablation (un tube en plastique mince et flexible qui est inséré dans votre corps et votre coeur), un générateur de radiofréquence et une pompe d'irrigation. Le générateur fournit une énergie de radiofréquence (RF) au cathéter via une approche unique à température contrôlée pour créer une ablation, qui se produit lorsque l'énergie RF traverse le cathéter, dans le tissu cardiaque pour réchauffer une petite zone et créer une cicatrice qui bloque les rythmes cardiaques irréguliers qui causent une FA. La pompe d'irrigation achemine dirige alors une solution saline à l'intérieur du cathéter pour refroidir la pointe du cathéter durant l'ablation.

« Ce système d'ablation nous permet d'ablater à une plus haute puissance et en moins de temps avec la rétroaction supplémentaire fournie par des mesures instantanées de la température du tissu contrôlées par ordinateur », a expliqué Andrea Natale, M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C., directrice médicale exécutive du TCAI au Centre médical St. David et investigatrice principale de l'essai. « Cette approche produit de meilleures lésions, ce qui pourrait éventuellement se traduire par une meilleure évolution de l'état de santé. »

TCAI a complété récemment le recrutement pour l'étude DIAMOND-AF dans le but d'évaluer le système DiamondTemp pour le traitement de la FA paroxysmale, une FA durant moins d'une semaine. L'étude DIAMOND-AF II devrait se poursuivre l'année prochaine.

