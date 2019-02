/R E P R I S E -- Avis aux médias - 2e Symposium national annuel de l'APN et foire commerciale sur l'eau (2019) - 26 au 28 février 2019/





Niagara Falls, ON, le 22 févr. 2019 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations (APN) organise le 2e Symposium national annuel de l'APN et foire commerciale sur l'eau du 26 au 28 février 2019, L'évènement aura lieu au Centre des congrès Banque Scotia, au 6815 avenue Stanley, à Niagara Falles, en Ontario. Le thème choisi cette année sera « Les Premières Nations et l'eau au 21e siècle », et le Symposium portera principalement sur les actions requises au sujet de cette question urgente et sur le passé, le présent et le futur de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées des Premières Nations

Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, prononcera l'allocution d'ouverture le premier jour du Symposium.

DATE : 26 février 2019 HEURE : 9 h 30

On rendra un hommage spécial à Josephine Mandamin, qui est décédée. Elle est connue pour avoir milité au sujet d'enjeux concernant l'eau et elle est à l'origine de la marche Mother Earth Water Walk, qui a permis d'accroître la sensibilisation en matière de protection de l'eau.

De nombreuses Premières Nations au Canada sont aux prises avec des problèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, des avis d'ébullition d'eau et de mauvaises conditions sanitaires. Il est nécessaire d'adopter une nouvelle approche appuyée par de nouveaux investissements en ce qui concerne les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et d'abolir et de remplacer la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations, qui est inadéquate. Le Symposium comprendra des présentations en salle plénière menées par des dirigeants des Premières Nations et des représentants gouvernementaux sur les sujets suivants : les plus récents développements et les dernières tendances ayant une incidence sur les Premières Nations et l'eau, la nécessité d'entamer un dialogue concernant d'autres enjeux importants, et l'orientation future de la gouvernance et des infrastructures des Premières Nations en matière d'eau.

Un discours liminaire sera prononcé par Te Pou Tupua, Voix de la Rivière Whangani située à Aotearoa (Nouvelle-Zélande). De plus, des ateliers techniques, des séances de dialogues et une vaste foire commerciale offrent aux délégués des occasions d'apprendre, de partager et d'agrandir leur réseau.

