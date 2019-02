Les producteurs de lait de chèvre du Québec et Agropur : les discussions se poursuivent





LONGUEUIL, QC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des Producteurs de lait de chèvre du Québec et Agropur coopérative poursuivent les pourparlers entamés il y a déjà quelques semaines. Dans ces circonstances et dans l'optique d'offrir une meilleure stabilité aux producteurs, Agropur poursuivra ses achats de lait de chèvre jusqu'en décembre prochain.

« Agropur et les Producteurs de lait de chèvre travaillent toujours certaines alternatives. Bien que nous n'ayons encore aucune certitude, nos discussions progressent. Dans ce contexte, Agropur a reporté la fermeture de son usine de Saint-Damase initialement prévue fin avril, à la fin de juillet et ce, afin de se donner davantage de temps pour poursuivre ces avenues potentielles. De plus, afin de sécuriser les producteurs, nous continuerons de prendre du lait de chèvre dans notre réseau jusqu'à la fin de décembre », souligne Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur.

« Nous sommes très satisfaits des discussions en cours et de l'offre de continuer l'approvisionnement en lait de chèvre dans le réseau d'Agropur jusqu'à la fin de la présente année. Cela nous laisse le temps de poursuivre nos discussions ainsi que de trouver des alternatives le cas échéant », mentionne Christian Dubé, président des Producteurs de lait de chèvre.

« Je me réjouis pour l'industrie caprine québécoise du report de l'échéance en approvisionnement et reconnais les efforts des deux groupes à trouver des éléments de solutions », déclare Marcel Groleau, président de l'UPA.

L'entente de confidentialité signée par les deux parties ne permettant à aucune d'elles d'exposer publiquement les options qui ont fait l'objet d'échanges a toujours cours. Lors des prochaines semaines, les discussions se poursuivront et, le cas échéant, une annonce sera faite.

