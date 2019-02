Guide sur les dispositifs antirefoulement : une nouvelle publication essentielle pour protéger l'eau potable





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), en collaboration avec Réseau Environnement et le chapitre de Montréal de l'American Society of Plumbing Engineers (ASPE), sont fières d'annoncer la publication du Guide sur les dispositifs antirefoulement : protection des réseaux d'eau potable contre les raccordements croisés.

Ce guide de référence de 88 pages dresse un portrait complet de ces dispositifs au Québec. Il décrit entre autres la réglementation, les principes fondamentaux sur les raccordements croisés ainsi que les types de dispositifs et leur installation. Des exemples d'incidents de raccordements croisés complètent l'ouvrage.

« Les professionnels du milieu y trouveront notamment les normes et la réglementation afin de leur apporter de précieuses informations pour optimiser les façons de faire concernant l'installation des dispositifs antirefoulement », a déclaré M. Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ.

Ce guide contribuera sans aucun doute à rendre les installations sécuritaires. Il s'adresse à toute personne intervenant de près ou de loin sur un réseau d'eau potable.

« Les propriétaires de tout type de bâtiments, les ingénieurs et technologues, les employés municipaux et institutionnels ainsi que les entrepreneurs et leurs employés, y trouveront toute l'information pertinente leur permettant de faire des choix éclairés, protégeant ainsi cette précieuse ressource qu'est l'eau potable », explique M. André Bergeron, directeur général de la CMMTQ.

Pour télécharger gratuitement le Guide sur les dispositifs antirefoulement : protection des réseaux d'eau potable contre les raccordements croisés, rendez-vous sur le site de la CMMTQ : www.cmmtq.org.

Vous pouvez aussi le télécharger sur le site de la RBQ : www.rbq.gouv.qc.ca/dar.

Au sujet de la CMMTQ

Créée en 1949, la CMMTQ regroupe des entrepreneurs spécialisés oeuvrant dans le domaine de la mécanique du bâtiment, plus particulièrement en plomberie et en chauffage. Conformément à sa mission, la CMMTQ voit à augmenter la compétence et l'habileté de ses membres afin d'assurer au public une plus grande sécurité et une meilleure protection en matière d'hygiène et de santé. Elle assume la qualification professionnelle des entrepreneurs en plomberie et en chauffage, confiée par le gouvernement du Québec, et réglemente la conduite de ses membres dans l'exercice de leur métier.

Au sujet la RBQ

Dans un objectif de protection du public, la RBQ contribue à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations dans les domaines relevant de sa compétence. Elle voit également à la qualification des entrepreneurs de construction et des constructeurs-propriétaires, de même qu'elle veille à leur probité. De plus, elle surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de ses règlements.

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 09:57 et diffusé par :