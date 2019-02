Un nouveau programme de formation des conducteurs en RV vous permet de « prendre le volant » pour tester vos connaissances en matière de sécurité ferroviaire





Imaginez ceci : votre véhicule est bloqué sur une voie ferrée au beau milieu d'un passage à niveau. Vous voyez les barrières s'abaisser autour de vous. Vous pouvez entendre les cloches d'avertissement et voir les phares d'un train qui approche. Que faites-vous ?

Que vous soyez un conducteur nouveau ou aguerri, la sécurité près des voies ferrées se résume à être vigilant et à connaître les règles. Aujourd'hui, Opération Gareautrain ? une organisation nationale sans but lucratif dédiée à la sécurité ferroviaire ? a dévoilé son nouveau programme En train de conduire, présentant des vidéos en réalité virtuelle (RV) visant à évaluer si les conducteurs savent comment approcher des passages à niveau de façon sécuritaire et réagir à des situations de vie ou de mort comme celle que nous venons de décrire.

« Les collisions aux passages à niveau peuvent se produire en une fraction de seconde. Le programme En train de conduire permet aux conducteurs de faire des choix en temps réel près de voies ferrées et de trains virtuels, et de voir les résultats ? bons et tragiques ? dans la sécurité de l'environnement RV », explique Sarah Mayes, la directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada.

Les collisions aux passages à niveau sont tragiquement courantes au Canada. En 2018, 167 incidents de ce type ont tué 19 personnes et en ont gravement blessé 42 autres.

« Notre espoir est que les particuliers, les écoles de conduite, les conseils scolaires et même les gouvernements vont utiliser ce programme et que le message sur la sécurité ferroviaire Regarder. Écouter. Vivre. d'Opération Gareautrain parlera aux conducteurs ? nouveaux et expérimentés. »

Pour le moment, le programme En train de conduire comprend deux scénarios différents destinés à tous les conducteurs. Dans le premier, le temps est dégagé, mais le « conducteur » doit composer avec la congestion routière près d'un passage à niveau. La deuxième vidéo présente des conditions nocturnes, un temps mauvais et des distractions dans le véhicule. Opération Gareautrain veut élargir le programme En train de conduire en 2019 pour inclure de nouveaux scénarios de formation visant les conducteurs de bus et de camion.

Vous pouvez vivre l'expérience En train de conduire sur votre ordinateur en visitant EnTrainDeConduire.ca et en cliquant sur le lien vidéo. Le site Web présente aussi des instructions sur la façon de visionner les vidéos sur d'autres appareils comme un téléphone cellulaire ou un casque d'écoute avec fil, et donne des conseils de sécurité ferroviaire que vous pourrez mettre à profit la prochaine fois que vous prendrez le volant.

Et maintenant, mettez-vous dans le siège du conducteur et testez vos connaissances de la sécurité ferroviaire !

À propos d'Opération Gareautrain

Initiative lancée au Canada en 1981, Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire parrainé par Transports Canada, l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CN, le CP, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, l'industrie du camionnage, la main-d'oeuvre et des groupes communautaires, Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer. Le grand public est invité à suivre Opération Gareautrain sur Facebook, Twitter et Instagram afin de connaître les dernières nouvelles en matière de sécurité ferroviaire.

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 09:05 et diffusé par :