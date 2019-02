OMD est l'agence média mondiale de l'année 2019 selon Adweek





LONDRES et NEW YORK, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- OMD a été nommée agence média mondiale de l'année 2019 par Adweek, une publication éminente du secteur de la publicité. Adweek a cité les performances remarquables de l'entreprise suite à une année 2017 difficile qui a vu les agences traditionnellement dominantes chuter dans les principaux classements des analystes des médias. L'article d'Adweek détaille comment l'entreprise est revenue sur le devant de la scène en 2018 ? une année qui a vu OMD remporter ou conserver plus de 2,6 milliards de dollars de contrats.

« C'est un immense honneur que d'être nommés agence média mondiale de l'année par Adweek. Non seulement nous avons remporté plus de 300 comptes à travers le monde l'an dernier, mais nous avons également plus que doublé notre taux de rétention et amélioré l'indice de satisfaction de nos clients quatre fois consécutives au cours de l'année 2018. Nous sommes également restés l'agence la plus médaillée du festival international de la créativité de Cannes Lions. Si l'on fait la somme de tout cela, c'est tout simplement extraordinaire », a déclaré Florian Adamski, PDG mondial d'OMD. « Mais rien de tout ceci n'aurait été possible sans le travail acharné, le talent et l'adaptabilité de nos employés, ni sans la confiance que nos clients et partenaires nous accordent. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons réalisé et j'ai hâte de poursuivre dans cette voie en 2019 et par la suite. »

D'après l'article d'Adweek, la reprise s'est amorcée avec des changements de direction importants, notamment la nomination de Florian Adamski au poste de PDG mondial à la fin 2017, et le développement ultérieur d'une nouvelle promesse de marque et d'un positionnement concurrentiel : « de meilleures décisions, plus rapidement ».

L'article crédite par ailleurs de nombreuses initiatives globales entreprises à l'échelle de la société, ainsi que le lancement conjoint d'une nouvelle plateforme technologique (Omni) et d'un nouveau processus de planification médiatique (OMD Design).

L'article conclut qu'après des années d'hégémonie mondiale, et malgré une année 2017 difficile, OMD, dont les clients incluent notamment McDonald's, PepsiCo, Apple et l'alliance Renault-Nissan, a fait un retour en force et tient de nouveau le haut du pavé.

OMD combine l'innovation, la créativité, l'empathie et d'autres éléments permettant de prendre de meilleures décisions, plus rapidement au nom de ses clients. Avec plus de 12 000 employés dans plus de 100 pays, OMD est le plus grand réseau de médias au monde. OMD se trouve actuellement au sommet du classement des réseaux d'agences média les plus efficaces au monde selon l'Effie Effectiveness Index. OMD est une agence d'Omnicom Media Group et fait partie d'Omnicom Group. Omnicom Media Group est la division de services médias d'Omnicom Group, Inc. (NYSE : OMC). Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.omd.com/

CONTACT : Joslyn Head, +44-(0)7866-030-979, Joslyn.head@Omd.com

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 09:00 et diffusé par :