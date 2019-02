OMERS réalise des résultats positifs en 2018





La diversification protège le capital en période de tension sur les marchés



Faits saillants de 2018 :

Rendement net positif de 2,2 milliards de dollars ou 2,3 % en 2018

Rendement net moyen sur cinq ans de 8,1 %

10 milliards de dollars déployés dans de nouveaux placements privés

Nouveau bureau d'investissement à Singapour

TORONTO, 25 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMERS, le régime à prestations déterminées des employés municipaux de l'Ontario, a déclaré un rendement du capital investi de 2,3 % en 2018, net de dépenses. La situation de capitalisation de OMERS a progressé à 96 % en 2018.

« En 2018, le portefeuille diversifié et de grande qualité d'OMERS a dégagé un rendement positif de 2,3 % ou de 2,2 milliards de dollars », a dit Michael Latimer, PDG d'OMERS. « Un rendement de 10,7 % sur les placements privés et des rendements positifs sur notre portefeuille de crédit ont atténué les impacts liés aux marchés boursiers au cours de l'année, alors que tous les principaux indices étaient en baisse par rapport au début de l'année. »

« L'amélioration de notre situation de capitalisation en 2018 reflète principalement notre rendement net sur cinq ans de 8,1 % », a dit Jonathan Simmons, Chef des finances.

Historique du rendement net 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 20 ans Rendement net 2,3 % 8,0 % 8,1 % 8,0 % 6,6 %

OMERS demeure déterminé à diversifier davantage ses actifs selon le type et la région. Au début de 2018, nous avons ouvert un nouveau bureau d'investissement à Singapour afin de mieux explorer les occasions dans la région Asie-Pacifique, appuyés par des équipes d'investissement de toutes nos catégories d'actifs.

Michael Latimer a conclu : « Je tiens à remercier notre équipe d'employés exceptionnels, dédiés à remplir la mission d'OMERS d'assurer des rentes de retraite à prestations déterminées sûrs et durables à ses participants ».

Tout sur OMERS

Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes à prestations déterminées au Canada, avec un actif net de 97 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Un régime de retraite conjoint ayant plus de 1 000 employeurs à son actif, OMERS administre les rentes et investit au nom de près d'un demi-million de participants actifs et retraités. Les participants du régime de retraite d'OMERS incluent des employés, syndiqués et non syndiqués, de municipalités, de commissions scolaires, de commissions de transport, de services publics électriques, de services d'urgence et de sociétés de l'aide à l'enfance dans tout l'Ontario. Les cotisations proviennent également des participants et des employeurs. OMERS a des employés à Toronto, Londres, New York, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Sydney et d'autres grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe. Ils sont responsables de la création et de la gestion d'un portefeuille diversifié et de placements de grande qualité sur les marchés boursiers, en capital-investissement, en infrastructures et en biens immobiliers.

Rendements nets du capital investi

pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018 2017 Placements de marché Titres à revenu fixe Obligations indexées à l'inflation -0,4 % 2,0 % Obligations d'État -0,6 % 0,2 % Crédit 3,1 % 6,9 % Total des titres à revenu fixe 1,8 % 4,3 % Actions cotées en bourse -8,3 % 14,7 % Total des placements de marché -4,6 % 11,4 % Placements privés Actions de sociétés fermées 13,5 % 11,1 % Infrastructures 10,6 % 12,3 % Biens immobiliers 8,7 % 11,4 % Total des placements privés 10,7 % 11,6 % Rendement net total 2,3 % 11,5 % ­ Portefeuille d'actifs

au 31 décembre 2018 2017 Titres à revenu fixe Obligations indexées à l'inflation 4 % 4 % Obligations d'État 6 % 7 % Crédit 19 % 18 % Actions Actions cotées en bourse 33 % 34 % Actions de sociétés fermées 15 % 12 % Actif réel Infrastructures 18 % 16 % Biens immobiliers 18 % 14 % Instruments à court terme -13 % -5 % Total 100 % 100 % Actif net 97 milliards de dollars 95 milliards de dollars

