Solidarité avec les lanceurs d'alerte comme Louis Robert, agronome





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le congédiement en janvier dernier, de Louis Robert, agronome de longue date du gouvernement du Québec, pour avoir dénoncé publiquement « l'ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides », nous rappelle l'importance de défendre la science publique et de faire preuve de solidarité tant avec les dénonciateurs qu'avec les syndicats qui les représentent.

Nous exprimons ainsi notre solidarité avec M. Robert et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et encourageons les autres à faire de même.

Les gouvernements ne devraient jamais fermer les yeux sur les préoccupations des employés professionnels du secteur public, en particulier ceux qui ont le courage de les porter à l'attention du public.

La transparence ne devrait pas coûter la carrière d'un employé.

Nous encourageons en conséquence nos membres et la population à signer la pétition en faveur de la réintégration de l'agronome Louis Robert dans ses fonctions

Signé par le Réseau des syndicats professionnels du Canada

Association canadienne des agents financiers (ACFO-AFAC)

AMAPCEO - Employés professionnels du gouvernement de l' Ontario

Association des employés professionnels de la Colombie-Britannique (AEP)

Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

(IPFPC) Syndicats de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 26 000 spécialistes, dont environ 18 400 dans la fonction publique, 4 750 à l'Agence du revenu du Québec et 2 850 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

