Aimia fait une mise à jour sur la progression de la vérification fiscale canadienne





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, fait aujourd'hui une mise à jour sur la vérification de 2013 d'Aimia Canada Inc. par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Aimia a reçu une « Dernière lettre pour les années d'imposition 2012 et 2013 » de l'ARC indiquant la fin de leur vérification. Un avis de nouvelle cotisation devrait suivre.

On s'attend à ce que le montant cotisé à payer en impôts sur le revenu s'élève à environ 30 M$ en plus des intérêts à payer pouvant aller jusqu'à 5 M$. Aimia entend utiliser les attributs fiscaux à sa disposition pour réduire le coût des intérêts éventuel qui pourrait être engagé. Aimia financera les montants exigibles à la réception de l'avis de nouvelle cotisation en ayant recours au compte de liquidités soumises à des restrictions de 100 M$ mis en place dans le cadre de la vente d'Aimia Canada Inc. Le solde des fonds dans le compte de liquidités soumises à des restrictions sera libéré en faveur d'Aimia conformément aux modalités de la convention d'achat d'actions conclue entre Aimia et Air Canada.

Conformément aux déclarations préalables faites par Aimia, cette dernière maintient qu'elle contestera vigoureusement l'avis de nouvelle cotisation dès qu'elle le recevra. La société croit qu'il est plus probable qu'improbable qu'elle aurait gain de cause dans le cadre de telles procédures de recours selon les conseils externes qu'elle a reçus. Si Aimia Canada Inc. obtenait gain de cause à l'issue de ces procédures, les montants remis à l'ARC provenant du compte de liquidités soumises à des restrictions de 100 M$ seraient retournés à Aimia.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est une société mondiale de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité qui fournit à ses clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt à la fois de ses clients et des consommateurs. Aimia travaille en collaboration avec des entreprises pour générer, recueillir et analyser les données clientèle et fournir des conclusions concrètes.

Aimia possède et exploite le programme de fidélisation Air Miles au Moyen-Orient et possède également des intérêts dans d'autres programmes de fidélisation, comme Club Premier au Mexique et Think Big, le fruit d'un partenariat entre AirAsia et Tune Group.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez www.aimia.com/fr/.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces derniers se reconnaissent à l'usage de termes tels que « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter » et à l'emploi d'autres termes semblables, notamment à la mention de certaines hypothèses. Ces énoncés peuvent porter, par exemple, sur des stratégies, des attentes, des objectifs, des activités prévues ou des mesures à venir sans s'y limiter.

De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l'entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes témoignent des attentes d'Aimia au 25 février 2019 et ils pourraient changer après cette date. Toutefois, Aimia n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

SOURCE AIMIA

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 08:01 et diffusé par :