Aimia fournit une mise à jour concernant les dividendes et annonce un privilège de conversion des actions privilégiées de série 3





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), société de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a annoncé aujourd'hui la réduction de son compte de capital déclaré ainsi que le paiement de dividendes sur ses actions ordinaires et sur ses actions privilégiées, et a fourni une mise à jour sur le privilège de conversion des actions privilégiées, série 3.

À la suite de l'approbation d'une réduction du compte de capital déclaré par les porteurs d'actions ordinaires à l'assemblée des actionnaires tenue le 8 janvier 2019, et compte tenu de la réalisation de la vente d'Aimia Canada Inc. et de la réception du produit de vente et de la réduction subséquente des obligations et de la dette financière de la société, le conseil d'administration d'Aimia a établi qu'il était dans l'intérêt de la société d'approuver ce qui suit :

une réduction du compte de capital déclaré tenu à l'égard des actions ordinaires pour le porter à un montant global de 1 000 000 $;

le versement, le 29 mars 2019, des dividendes trimestriels initialement déclarés le 10 mai 2017, soit des dividendes de 0,20 $ par action ordinaire, de 0,28125 $ par action privilégiée à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 1 (« actions privilégiées de série 1 »), de 0,263651 $ par action privilégiée à taux variable et à dividende cumulatif, série 2 (« actions privilégiées de série 2 »), et de 0,390625 $ par action privilégiée à taux rajusté et à dividende cumulatif, série 3 (« actions privilégiées de série 3 ») (collectivement, « dividendes déclarés ») aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 16 juin 2017;

le versement, le 29 mars 2019, des dividendes sur chacune des actions privilégiées de série 1, des actions privilégiées de série 2 et des actions privilégiées de série 3 accumulés et impayés depuis le 1 er juillet 2017 (représentant les dividendes accumulés sur ces actions privilégiées depuis six trimestres), soit des dividendes de 1,68750 $ par action privilégiée de série 1, de 1,79388 $ par action privilégiée de série 2 et de 2,343750 $ par action privilégiée de série 3 (collectivement, « dividendes sur les actions privilégiées accumulés et impayés ») aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 19 mars 2019; et

le versement, le 29 mars 2019, des premiers dividendes trimestriels de 2019 d'un montant de 0,28125 $ par action privilégiée de série 1, de 0,336760 $ par action privilégiée de série 2 et de 0,390625 $ par action privilégiée de série 3, dans chaque cas, payables aux porteurs inscrits à la fermeture des bureaux le 19 mars 2019.

Les versements des dividendes déclarés totalisent 34,7 M$ et les versements des dividendes sur les actions privilégiées accumulés et impayés ainsi que du premier dividende trimestriel de 2019 sur toutes les séries d'actions privilégiées totalisent 30,5 M$.

Pour prendre cette décision, le conseil a examiné la capacité de la société à répondre aux critères pertinents en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et l'obligation de la société de verser les dividendes impayés dans le but de demeurer en règle par rapport aux règles et politiques applicables de la Bourse de Toronto (« TSX ») et de conserver son inscription à la cote de la TSX.

Les dividendes susmentionnés sur les actions ordinaires et les actions privilégiées sont désignés à titre de dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale similaire applicable.

En outre, la société a annoncé aujourd'hui qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer son droit de racheter, le 31 mars 2019, une partie ou la totalité des 6 000 000 d'actions privilégiées de série 3 actuellement en circulation. En conséquence de la décision de ne pas racheter une partie ou la totalité des actions privilégiées de série 3 et sous réserve de certaines conditions énoncées dans les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant à ces actions, les porteurs des actions privilégiées de série 3 ont le droit de convertir une partie ou la totalité de leurs actions privilégiées de série 3 en un nombre égal d'actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série 4 (« actions privilégiées de série 4 ») d'Aimia le 1er avril 2019 (le 31 mars 2019 tombant un dimanche, jour non ouvrable). Les porteurs qui n'exerceront pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 3 en actions privilégiées de série 4 à cette date continueront de détenir leurs actions privilégiées de série 3.

Le droit de conversion est assujetti aux conditions suivantes : i) si Aimia détermine qu'il y aura moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 4 en circulation après la date de conversion, les porteurs d'actions privilégiées de série 3 n'auront pas le droit de convertir leurs actions en actions privilégiées de série 4; et ii) si Aimia détermine qu'il y aura moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 3 en circulation après la date de conversion, toutes les actions privilégiées de série 3 restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 4 à la date de conversion. Dans les deux cas, Aimia remettra aux porteurs inscrits d'actions privilégiées de série 3 un avis écrit à cet effet au plus tard le 22 mars 2019.

Le taux de dividende applicable aux actions privilégiées de série 3 pour la période de 5 ans allant du 31 mars 2019 inclusivement au 31 mars 2024 exclusivement et le taux de dividende applicable aux actions privilégiées de série 4 pour la période de 3 mois allant du 31 mars 2019 inclusivement au 30 juin 2019 exclusivement seront annoncés par voie de communiqué le 1er mars 2019.

Si des actions privilégiées de série 3 sont converties en actions privilégiées de série 4 le 1er avril 2019, les porteurs d'actions privilégiées de série 3 à la fermeture des bureaux le 19 mars 2019 pourront recevoir tous les dividendes payables sur ces actions le 29 mars 2019 avant la date de conversion.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de série 3 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent communiquer dès que possible avec leur courtier en valeurs mobilières ou un autre prête-nom pour obtenir des directives qui leur permettront d'exercer leur droit au plus tard à la date limite, soit le 18 mars 2019 à 17 h (heure de Montréal).

Les questions concernant la conversion des actions privilégiées de série 3 devraient être adressées à l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts d'Aimia, Société de fiducie AST (Canada), au 1-800-387-0825 (sans frais au Canada et aux États-Unis).

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est une société mondiale de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité qui fournit à ses clients les connaissances sur la clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes qui font évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt à la fois de ses clients et des consommateurs. Aimia travaille en collaboration avec des entreprises pour générer, recueillir et analyser les données clientèle et fournir des conclusions concrètes.

Aimia possède et exploite le programme de fidélisation Air Miles au Moyen-Orient et possède également des intérêts dans d'autres programmes de fidélisation, comme Club Premier au Mexique et Think Big, le fruit d'un partenariat entre AirAsia et Tune Group.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez www.aimia.com

