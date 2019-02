Cambium Networks intégrera Terragraph au système sans fil 60 GHz de cnWave





La technologie de connectivité Terragraph de Facebook sera intégrée dans la prochaine technologie multimode sans fil de 60 GHz de Cambium Networks, afin d'apporter une connectivité Gigabit en zone urbaine ROLLING MEADOWS, Illinois, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mise en réseau sans fil, a annoncé ce jour qu'il travaille avec Facebook à la construction de solutions de connectivité à grande vitesse utilisant Terragraph. La technologie de connectivité Terragraph sera intégrée dans le prochain système à noeuds multiples sans fil de 60 GHz cnWavetm de Cambium Networks, apportant une connectivité Gigabit à haute vitesse en zone urbaine.

« Nous sommes heureux de travailler avec Cambium Networks, car ils ont conçu des systèmes de connectivité à grande vitesse basés sur la technologie Terragraph », a déclaré Dan Rabinovitsj, vice-président de la connectivité chez Facebook. « Avec Terragraph, nous collaborons avec les partenaires de notre écosystème pour relever le défi de la bande passante urbaine, en permettant aux opérateurs de déployer des réseaux sans fil Gigabit rentables à grande échelle. »

« Cambium Networks est heureux de rejoindre Facebook dans sa mission, qui consiste à apporter de nouvelles technologies pour étendre les réseaux sans fil et améliorer les vitesses, dans le monde entier », a dit Atul Bhatnagar, président-directeur général de Cambium Networks. « Nous pensons que les solutions 60 GHz multimodes, dotées de la résilience intégrée de Terragraph, permettront une connectivité rapide et économique, jusque dans les régions les plus reculées, augmentant les capacités du réseau d'accès et offrant une expérience applicative beaucoup plus riche pour les utilisateurs finaux. »

« Cambium Networks a investi d'importants moyens en R et D, afin de créer une technologie radio « Multi-user, Multiple-input, Mutiple-output (MU-MIMO) » en 14x14, ce qui lui permet d'innover sur le spectre sans fil de 60 GHz », a déclaré Rohit Mehra, vice-président de l'infrastructure des réseaux, IDC. « En associant les acquis de Cambium Networks en matière d'innovation et de livraison de produits sans fil et la technologie Terragraph de Facebook, les clients ont accès à des réseaux maillés hautement efficaces et résilients, construits sur une base solide de déploiements sans fil. »

À propos de cnWave

cnWave est le prochain membre de la famille de solutions de maillage sans fil de Cambium Networks. Les noeuds de forme compacte cnWave à 60 GHz (bande V) sont faciles à monter sur le mobilier urbain et peuvent fonctionner dans les modes efficaces point à point (PTP), point à multipoints (PMP) ou maillage, pour un accès jusque dans les foyers, entreprises, immeubles collectifs, réseaux CCTV, réseaux Wi-Fi publics les plus reculés, ou peuvent également servir de liaison arrière pour le trafic réseau en petites cellules en 4G ou 5G.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les personnes, les lieux et les objets. Spécialisé dans la fourniture de plateformes sans fil de bout en bout, fiables, extensibles, sécurisées et gérées en nuage qui fonctionnent dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux prestataires de services ainsi qu'aux exploitants de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux de bâtir une connectivité périphérique intelligente. Le siège de Cambium Networks se trouve dans la banlieue de Chicago et des centres de R et D sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde ; Cambium Networks vend ses produits via une gamme de distributeurs mondiaux de confiance. www.cambiumnetworks.com

