Minimó de SEAT, le concept destiné à révolutionner la mobilité





Mobile World Congress

MARTORELL, Espagne, Feb. 25, 2019

Une voiture concept dotée d'un système d'échange de batteries pour recharger complètement la voiture en quelques minutes, réduisant ainsi les coûts d'exploitation de l'auto-partage jusqu'à 50 %

Un véhicule 100 % électrique qui combine le meilleur d'une moto et d'une voiture

Minimó devrait être un allié des villes offrant une mobilité accrue et réduisant l'empreinte des véhicules

Luca de Meo a déclaré : « Nous allons mener la stratégie de micro-mobilité du Groupe Volkswagen en proposant des idées et en créant des produits conçus pour les trajets de courte distance. »

SEAT annonce la création d'une entreprise de logiciels qui emploiera plus de 100 personnes

Lors du Mobile World Congress de cette année, SEAT fait un pas de géant dans sa stratégie de micro-mobilité urbaine avec la présentation de Minimó, une voiture concept qui a été développée en tant que plate-forme de mobilité, et qui reflète la vision qu'a l'entreprise de la mobilité urbaine de demain.

Lors de la conférence de presse de ce matin, le président de SEAT Luca de Meo a expliqué : « Le véhicule Minimó de SEAT a été spécialement conçu pour s'adapter aux plates-formes de mobilité qui façonneront l'avenir de la conduite urbaine, où le trafic sera restreint et seuls quelques opérateurs seront en mesure d'offrir la mobilité », pour ensuite ajouter que : « C'est la solution que les entreprises d'auto-partage attendaient, un modèle qui sera essentiel pour améliorer la rentabilité de ce type d'entreprises. Le concept que nous présentons aujourd'hui répond aux besoins des villes et des fournisseurs de solutions d'auto-partage. »

Alliant le meilleur d'une voiture et d'une moto

Minimó a été développé pour combiner le meilleur des deux mondes : la sécurité et le confort d'une voiture avec l'agilité et la facilité de stationnement d'une moto. Pensée pour accueillir confortablement deux passagers assis, cette voiture concept 100 % électrique a été développée avec un système intégré de changement de batteries, ce qui permet de recharger entièrement le véhicule en quelques minutes seulement et d'offrir une autonomie de plus de 100 kilomètres. Comme ces voitures ne dépendent pas des bornes de rechargement, ce système innovant est synonyme d'une réduction effective des coûts d'exploitation de 50 %.

Avec ses dimensions de 2,5 m de long et 1,24 m de large, la voiture occupe 3,1 mètres carrés d'espace par rapport aux 7,2 mètres carrés d'une voiture standard, ce qui réduit considérablement son empreinte écologique en ville. Minimó peut être garé sur une place de stationnement pour moto, et dans une voie de circulation, deux Minimó peuvent se placer côte-à-côté dans l'espace normalement occupé par une voiture standard.

« Minimó est également un véhicule hyper-connecté qui intègre la technologie 5G et fournit une expérience numérique pratique et homogène à l'utilisateur sur la base de la clé "d'accès numérique" et d'Android Autotm sans fil sur l'écran du véhicule sans que les utilisateurs n'aient à connecter leur smartphone à un câble ou une prise. Parmi d'autres fonctionnalités, la voiture reconnaît si le conducteur à 16 ou 18 ans ou plus pour adapter sa vitesse à 45 ou 90 km/h, par exemple. De plus, avec l'Assistant Google sur Android Auto, les utilisateurs peuvent garder les yeux sur la route et les mains sur le volant en utilisant leur voix pour rester connectés, obtenir facilement des réponses, et gérer les tâches et les moyens de contrôle », a expliqué M. De Meo lors de la conférence de presse.

En ce sens, et comme étape majeure dans l'amélioration de l'expérience utilisateur du véhicule Minimó de SEAT, SEAT et Android Auto ont collaboré pour proposer une connectivité complète et intuitive, grâce à laquelle l'utilisateur peut facilement appeler les numéros de téléphone, lire et répondre aux messages textes, et utiliser des applications de navigation, de médias et de communication compatibles sur l'écran du véhicule.

Le meilleur ami de la ville

Avec une voiture concept comme Minimó, SEAT vise à réduire l'empreinte des véhicules dans les zones urbaines. En gardant cela à l'esprit, l'entreprise travaille de pair avec les conseils municipaux pour mieux connaître leurs points de vue et leurs besoins spécifiques.

Grâce à cet effort commun, SEAT examinera les possibilités d'intégrer les propositions faites par les autorités publiques dans le développement du véhicule afin d'offrir des solutions de terrain répondant à un objectif commun, soit l'amélioration de la mobilité urbaine.

Mener à bien la stratégie de mobilité du Groupe Volkswagen

Suite au lancement de trottinettes électriques e-kick eXS développées par SEGWAY et avec la présentation internationale de la voiture concept Minimó, la marque SEAT a été choisie comme marque principale au sein du Groupe Volkswagen pour définir la stratégie et offrir des produits axés sur la micro-mobilité urbaine.

Selon Luca de Meo : « La micro-mobilité, qui se caractérise par de courts trajets de moins de 10 kilomètres, représente aujourd'hui environ 60 % de la mobilité totale. Il s'agit d'une activité commerciale à potentiel élevé pour un fournisseur de mobilité comme celui que nous aspirons à devenir. Notre mission est de proposer des idées et de créer des produits conçus pour les trajets courts. Le groupe Volkswagen et ses différentes marques utiliseront nos solutions dans le monde entier. SEAT est l'entreprise la mieux placée pour diriger cette stratégie, d'abord car nous nous trouvons en milieu urbain dans une ville métropolitaine comme Barcelone ; et deuxièmement, car cette ville a une longue tradition en matière de conception et de production de deux roues. »

Un centre de création de logiciels d'excellence développé par SEAT : de l'analogique au numérique

Afin de s'adapter à un contexte façonné par le changement et de s'attaquer avec succès à la transformation numérique de l'entreprise, SEAT a annoncé la création, en 2019, de sa propre entreprise de logiciels qui vise à renforcer avec succès le réseau de centres de développement logiciel du groupe Volkswagen.

Ce nouveau centre d'excellence emploiera plus de 100 spécialistes et permettra de promouvoir deux grandes dimensions au sein de SEAT et du groupe Volkswagen. D'une part, il cherche à continuer à propulser la transformation numérique des solutions informatiques à l'échelle du groupe et à accroître l'efficacité par la numérisation des processus. D'autre part, il vise à renforcer les nouveaux modèles d'affaires basés sur de nouveaux concepts de mobilité, de connectivité et de numérisation des voitures, en mettant l'accent sur SEAT.

L'entreprise recherche les meilleurs talents internes et externes pour contribuer à positionner ce centre comme un point de repère de la numérisation de pointe à Barcelone.

La Metropolis Lab Barcelona sera intégré dans le nouveau centre et continuera à innover pour trouver des solutions pour une meilleure mobilité. D'autres sociétés non liées à SEAT, telles que XMOBA, travailleront également au sein de ce nouveau site pour profiter de toutes les synergies. Luca de Meo a ajouté que : « Ce nouveau centre, qui sera situé à Barcelone, confirme l'engagement de l'entreprise de passer du statut de constructeur automobile à celui de fournisseur de services de mobilité. »

La "voiture connectée à la 5G " dans les rues de Barcelone

Dans le cadre du projet Barcelone 5G, qui vise à promouvoir la ville comme l'une des capitales européennes de la technologie 5G, SEAT et Telefónica ont mis en oeuvre l'essai pilote " Voiture connectée à la 5G ".

La " Voiture connectée à la 5G " permet la communication entre le véhicule, l'infrastructure environnante et d'autres voitures et constitue un premier pas vers une conduite coopérative et autonome. Le véhicule est actuellement testé dans les rues de Barcelone pour recueillir des données et travailler sur son plan de développement de la sécurité lors de la conduite.

Renforcer l'écosystème de connectivité

En tant que premier constructeur automobile en Europe à offrir une application (SEAT DriveApp) compatible avec Android Auto, SEAT va présenter sa voiture Arona avec Android Auto entre les halls 1 et 2 au Mobile World Congress. Android Auto est un moyen simple d'utiliser votre téléphone en voiture. Que ce soit sur votre écran de téléphone ou sur l'écran de votre voiture, Android Auto a été conçu avec la sécurité et la commodité à l'esprit.

Google et Android Auto sont des marques déposées de Google LLC.

SEAT est la seule société à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des voitures en Espagne. Il s'agit d'un membre du groupe Volkswagen, multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exportant 80 % de ses véhicules, et étant présent dans plus 80 pays sur l'ensemble des cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, la plus grande quantité dans l'histoire de la marque, créée il y a 68 ans.

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et compte trois centres de production : Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où la société fabrique les modèles Ibiza, Arona et Leon, très populaires. Par ailleurs, la société produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.

La multinationale possède un centre technique, qui opère comme un pôle de connaissances réunissant 1 000 ingénieurs focalisés sur le développement d'innovations pour le plus grand investisseur industriel d'Espagne en R&D. SEAT intègre déjà la technologie de connectivité la plus récente dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation mondial de la société afin de promouvoir un avenir mobile.

