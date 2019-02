5N Plus annonce le rachat complet de débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,75 %





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui qu'elle a exercé son droit de racheter la totalité de ses débentures subordonnées convertibles et non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2019 (les « débentures »). Le 28 mars 2019 (la « date de rachat »), 5N Plus rachètera les débentures d'un capital global de 26 millions de dollars canadiens. Au moment du rachat, 5N Plus versera aux porteurs des débentures rachetées un prix de rachat (le « prix de rachat ») correspondant au capital des débentures, majoré des intérêts courus et impayés sur celles?ci jusqu'à la veille de la date de rachat, soit un montant totalisant 1 013,71 $ CA par tranche de capital de 1 000,00 $ CA de débentures. À la suite de ce remboursement, il n'y aura plus aucune débenture en circulation. 5N Plus a l'intention d'utiliser les liquidités disponibles pour couvrir le prix de rachat des débentures rachetées.

Richard Perron, chef de la direction financière, a déclaré : « Au cours des dernières années, la Société a transformé son bilan en investissant de façon rigoureuse et constante dans des projets qui soutiennent sa transition vers des produits à plus forte valeur ajoutée, transformation qui exige des moyens de financement flexibles. » M. Perron a ajouté : « La Société prévoit utiliser le produit du prêt à terme non garanti récemment obtenu pour rembourser le solde des débentures convertibles non garanties émises par la Société en 2014, un financement à long terme sans dilution possible pour nos actionnaires. » Et M. Perron de conclure : « À mesure que se poursuit la transformation de notre Société, nous continuerons de gérer la structure de notre dette avec diligence en vue de financer des initiatives stratégiques internes et externes. »

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal, Québec, Canada et la Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Le présent communiqué de presse peut contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les renseignements et énoncés autres que des énoncés de faits historiques qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. Ces énoncés et renseignements peuvent être signalés par l'utilisation de mots tels que « vers », « environ », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « éventuel », « projeter de » et « continuer de », par l'utilisation de mots similaires, de la forme négative de ces termes et d'autres termes comparables, ou encore par l'utilisation du futur ou du conditionnel. Les énoncés prospectifs reposent sur les meilleures estimations dont 5N Plus dispose à l'heure actuelle et comportent des risques et d'autres facteurs connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus par 5N Plus ou les réalisations qu'elle accomplira effectivement diffèrent considérablement des résultats ou des réalisations futurs qu'expriment ou sous-entendent les énoncés prospectifs. On peut consulter une description des risques touchant l'entreprise et les activités de 5N Plus à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2017 daté du 20 février 2018 et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2018 et 2017 de 5N Plus, que l'on peut consulter sur SEDAR au www.sedar.com. Il n'est pas certain que les événements qui sont prévus par l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse se produiront et aucune assurance ne peut être donnée quant aux avantages que 5N Plus réalisera si l'un ou l'autre de ces événements devait se produire. Plus précisément, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats financiers futurs de 5N Plus. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et 5N Plus n'assume aucune obligation de la mettre à jour publiquement afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

