/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de la mission Québec @ SXSW 2019 - Dévoilement du programme et des participants/





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, en collaboration avec Mazars Canada, Morency, société d'avocats ainsi que la Ville de Montréal, convie les représentants des médias à l'activité de lancement de la mission Québec @ SXSW 2019. Les participants au volet interactif y seront dévoilés et seront disponibles pour accorder des entrevues.

Date : Le lundi 25 février 2019



Heure : 9 h



Endroit : Maison des régions

500, rue Saint-Jacques (au coin de la rue McGill)

Montréal (Québec) H2Y 1S1

Une délégation, qui comprend plus de 65 organisations technologiques et créatives québécoises, participera à l'événement international South by Southwest (SXSW) 2019, lequel se déroulera du 9 au 13 mars prochain à Austin, au Texas.

L'importante délégation québécoise fera briller le savoir-faire québécois, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée ainsi que de la créativité numérique.

La participation du Québec à cet événement a pour objectifs de promouvoir l'entrepreneuriat technologique à l'international et de favoriser l'établissement de partenariats d'affaires, tout en mettant à l'avant-plan la créativité et la capacité d'innover des entreprises québécoises.

SXSW, c'est cinq festivals en un : musique, cinéma, comédie, jeux vidéo et volet interactif. L'événement rassemble près de 432 500 participants en provenance de 102 pays. Le volet interactif comprend près de 1 080 activités de réseautage et conférences avec des leaders d'aujourd'hui et de demain.

Les représentants des médias souhaitant assister à la conférence de presse, réaliser des entrevues ou être informés des activités qui se dérouleront lors de la mission Québec @ SXSW 2019 sont priés de transmettre leurs coordonnées à vanessa.cupidon@economie.gouv.qc.ca.

Pour plus d'information concernant la mission, visitez le www.quebecsxsw.com.

