Les performances confirmées de Coeur de pirate, Loud, Jeremy Dutcher et The Reklaws aux prix JUNO 2019, en direct à CBC





La 48e édition annuelle des prix JUNO sera diffusée en direct le 17 mars à 20 h (HE) sur sur CBC, CBC Radio One, CBC Music et le service de diffusion gratuit CBC Gem ainsi que partout dans le monde sur cbcmusic.ca/junos.



TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui le nom des artistes qui se produiront aux prix JUNO 2019, animé par Sarah McLachlan. L'auteure-compositrice-interprète et pianiste francophone Coeur de pirate , le rappeur québécois Loud , le duo de musique country The Reklaws et le ténor et compositeur autochtone canadien Jeremy Dutcher monteront tous sur scène. Les prix JUNO 2019 sera diffusé en direct des Budweiser Gardens à London le dimanche 17 mars à 20 h (HE) sur CBC, CBC Radio One, CBC Music et le service de diffusion gratuit CBC Gem ainsi que partout dans le monde sur cbcmusic.ca/junos .

Coeur de pirate, la chanteuse qui compte six nominations, se joindra à Loud, l'un des artistes hip-hop, également en lice pour l'Album francophone de l'année, lors d'une performance inoubliable. Le public aura également droit à un amalgame de musique pop et country offert par The Reklaws, en lice pour l'Album country de l'année.

En nomination pour l'Album de musique autochtone de l'année, Jeremy Dutcher, le compositeur-interprète, musicologue et militant, honorera également la scène avec le violoniste Blake Pouliot, qui est en nomination pour l'Album classique de l'année.

Les artistes dont le nom a été annoncé aujourd'hui se joindront à Loud Luxury, bülow et Corey Hart étaient confirmés auparavant. D'autres détails sur la Semaine des JUNO et la diffusion de prix JUNO seront annoncés au cours des prochaines semaines. La 48e édition annuelle des prix JUNO et la Semaine des JUNO 2019 se tiendront à London, ON, du 11 au 17 mars 2019 et se termineront par les prix JUNO, le dimanche 17 mars, au Budweiser Gardens.

Une nouvelle collection de billets à la cérémonie de remise des prix JUNO 2019 sont disponibles en ligne à budweisergardens.com, par téléphone à 1-866-455-2849 et en personne à la billetterie Courtesy Ford à Budweiser Gardens (situé à porte 1).

