ZTE remporte le prix GTI Percée innovatrice en technologie mobile 2018





SHENZHEN, Chine, 25 février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour Internet mobile, a remporté aujourd'hui le prix Percée innovatrice en technologie mobile 2018 lors de la cérémonie de remise des prix GTI (Global TD-LTE Initiative) tenue à Barcelone. Ce prix consacre les réalisations de ZTE dans les domaines de l'innovation technologique 5G, du développement de produits de bout en bout et de la vérification de l'architecture réseau.

En effet, ZTE a apporté d'immenses contributions à la recherche, aux essais, à la coopération industrielle et à la commercialisation de l'architecture SA. En 2018, prenant l'initiative, ZTE a lancé une solution SA à vocation commerciale comprenant des produits sérialisés pleine bande et scénario complet prenant en charge le déploiement à grande échelle 5G et la commercialisation précoce de la 5G SA.

En collaboration avec des exploitants mondiaux, ZTE a bâti les premiers réseaux pilotes 5G SA, aussi bien en Chine qu'en Europe, a fait le premier appel au monde, conforme au protocole 3GPP 5G SA, à 2,6 GHz et 3,5 GHz, et a réalisé la première connexion IoT NR conforme aux spécifications 3GPP SA. C'est dire que ZTE a pleinement vérifié la faisabilité et les avantages de la mise en réseau SA, se dotant au passage d'une riche expérience en prévision de la commercialisation de la 5G.

« C'est un honneur pour ZTE que d'avoir remporté le prix GTI Percée innovatrice en technologie mobile, qui reconnaît de manière éclatante nos efforts de promotion de la 5G », a déclaré Han Gang (Ph.D.), vice-président de ZTE, responsable des produits TDD et 5G. « ZTE entend poursuivre son travail avec les partenaires GTI pour favoriser le développement industriel de la TD-LTE et de la 5G. »

Depuis 2011, en accord avec son engagement, GTI s'emploie à promouvoir la maturité et la commercialisation mondiale de la TD-LTE, ainsi que la convergence TDD et FDD. Début 2016, au Mobile World Congress, GTI a lancé GTI 2.0 dans le but de faire avancer le déploiement de la TD-LTE, l'évolution de la 4G vers la 5G et la maturité de l'écosystème 5G.

Fervent partisan de la TD-LTE et de la 5G, ZTE compte des réalisations remarquables dans la normalisation TD-LTE et 5G, le développement d'appareils et de jeux de puces, ainsi que dans le déploiement de réseaux mondiaux.

À ce jour, ZTE a conclu une coopération 5G et a effectué des tests avec plus de 20 exploitants de renommée mondiale et a lancé une série de produits commerciaux 5G de bout en bout, répondant pleinement aux besoins de la première vague de déploiement réseau 5G. Dans l'avenir, ZTE continuera de travailler avec ses partenaires dans les tests 5G et d'accélérer la commercialisation de la 5G dans le monde entier.

À propos de ZTE

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications avancés, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise, destinés aux consommateurs, aux transporteurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. Fidèle à sa stratégie, ZTE entend fournir aux clients des innovations intégrées de bout en bout, porteuses d'excellence et de valeur à l'heure de la convergence des secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. ZTE, qui est cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code action H : 0763.HK / code action A : 000063.SZ), vend ses produits et services à plus de 500 opérateurs implantés dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la R et D, et la société joue un rôle de premier plan au sein des organisations internationales de normalisation. ZTE tient à sa responsabilité sociale d'entreprise et souscrit, en tant que membre, aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.zte.com.cn.

Renseignements aux médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Téléphone : +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/825837/ZTE_Wins_GTI_Innovative_Breakthrough_in_Mobile_Technology_Award_2018.jpg

SOURCE ZTE Corporation

Communiqué envoyé le 25 février 2019 à 06:41 et diffusé par :