TAITRA : L'industrie prévoit que l'IdO va augmenter l'espérance de vie de 80 à 85 ans en 2029

Le stockage et la gestion des données permettront d'optimiser les traitements préventifs des maladies grâce à la technologie de l'Internet des Objets (IdO)

Des traitements plus spécifiques seront développés sous le nouveau concept de « médecine de précision »

Les solutions IdO pour la télésanté faciliteront également l'accès aux services de soins de santé, améliorant ainsi la santé et le bien-être des patients

Le secteur de la santé sera le plus affecté par la révolution numérique. Le développement de l'IdO et sa combinaison avec l'IA pour analyser les données générées par les appareils permettront de créer des traitements plus efficaces, de meilleurs soins pour les patients, un accès amélioré à ces soins et, par-dessus tout, une meilleure médecine préventive et de précision. Telles étaient certaines des conclusions de la conférence « Une vie de bien-être grâce aux solutions technologiques intelligentes de Taiwan », qui s'est tenue aujourd'hui dans le cadre du Mondial du mobile 2019.

Durant la conférence, Edgecore Networks, HTC DeepQ, IEI Integration Corp. et STARWING Technology Co. ont présenté leurs innovations à la pointe du progrès liées à la santé.

« Nous estimons qu'en intégrant nos compétences manifestes en TIC avec notre expérience en soins de santé, nous pouvons rendre notre système de soins de santé plus efficaces et plus intelligents », a déclaré Kate Wu, directrice du marketing stratégique chez TAITRA.

HTC DeepQ : la réalité virtuelle pour la formation des professionnels de la santé

HTC DeepQ a présenté sa technologie RV pour la formation des futurs médecins. Les plateformes RV changent la façon dont nous apprenons l'anatomie, par exemple. Elles nous permettent d'enseigner une expérience aussi proche que possible de la réalité, mais avec la possibilité de pouvoir la répéter plus facilement.

IEI : L'Internet des Objets (IdO) va transformer les soins médicaux

IEI a présenté sa technologie extensive destinée au secteur des soins de santé, y compris une vaste infrastructure en périphérie des sociétés informatiques, des réseaux et du stockage dans le cloud. IEI a pour mission de développer un système auxiliaire médical IA permettant de bâtir avec efficacité un environnement IA prêt à utiliser dans le but de générer des résultats précis.

STARWING : positionnement en intérieur

STARWING, le plus important fournisseur de positionnement en intérieur de Taiwan, a présenté sa nouvelle génération de Système de positionnement en intérieur IA, Skips, qui incorpore une précision de positionnement au centimètre près à une technologie d'analyse IA de réseau ML et neuronal, principalement utilisé dans les systèmes médicaux avancés et par des fabricants haut de gamme.

Edgecore Networks : transformer la façon dont nous nous connectons

Edgecore Networks a présenté ses solutions de réseau ouvert pour réseaux mobiles, accès large bande, centre de données et déploiements WiFi publics.

