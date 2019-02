IDB : « Taïwan est à l'avant-garde de la révolution de l'intelligence artificielle des objets »





Les objets capables d'analyser des données, de prendre des décisions et de faire des prédictions représentent la 4 e phase de l'Internet des objets

La technologie de rupture orientée vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avec l'IdO (AIoT ou intelligence artificielle des objets) grâce aux progrès du réseau 5G est le principal objectif de l'industrie des TIC de Taïwan

Le pavillon de Taïwan (Hall 5, stand 5A61) organisé par l'Industrial Development Bureau (IDB) va présenter la technologie de 13 entreprises taïwanaises pour démontrer les capacités de Taïwan en termes de TIC

L'ère de l'Internet des objets vit actuellement sa troisième phase. Au commencement, l'IdO avait pour objectif de connecter les objets au réseau. La seconde phase voulait que les objets puissent communiquer entre eux et interagir. Et ensuite, qu'ils soient intelligents. Autrement dit qu'ils puissent être au courant de ce qui se passe autour d'eux, extraire des données, les analyser et prendre des décisions en fonction de celles-ci.

L'Industrial Development Bureau (IDB) présentera de nouvelles solutions destinées à intégrer l'intelligence artificielle dans l'IdO (Internet des objets) et la technologie 5G à l'occasion du Mobile World Congress 2019. L'IDB a sélectionné 13 entreprises taïwanaises proposant des produits et des solutions innovantes qui seront présentés lors de la plus grande conférence sur les technologies de l'information au monde, qui aura lieu à Barcelone.

L'intégration de l'IA avec l'IdO offre des possibilités infinies

L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'IdO va demander des connexions plus puissantes, d'où l'importance de nouveaux serveurs de pointe qui permettront aux réseaux 5G de montrer tout leur potentiel. À partir de là, chaque industrie devrait évaluer ses propres processus de production et déterminer quelles parties doivent être numérisées

Les processus industriels dans les chaînes de montage, l'interconnexion entre les différentes usines, qu'elles soient fournisseurs ou fabricants, ainsi que la gestion du produit fini, peuvent être gérés de manière plus efficace et plus productive grâce à l'AIoT. L'intelligence artificielle se profile à travers les trois couches de l'architecture de l'IdO, qui sont la connectivité des dispositifs, l'analyse des plateformes et les services applicatifs.

Les entreprises taïwanaises et la 4e révolution industrielle

La chaîne de l'industrie de l'IdO à Taïwan possède de grands avantages en termes de matériel et offre des réponses flexibles et rapides au développement de produits. Gardant à l'esprit l'importance de l'intégration des plateformes et des systèmes, l'industrie taïwanaise continue de renforcer ses compétences dans l'intégration des dispositifs, l'interconnexion des réseaux et les systèmes pour l'IA, l'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) et l'informatique en périphérie de réseau (edge computing) afin de saisir les opportunités commerciales sur les différents marchés verticaux et de faciliter le développement de villes intelligentes à Taïwan.

