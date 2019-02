Une finale hivernale acharnée et un début printanier intense





OAKVILLE, ON, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Mars arrive à grands pas, mais une bonne partie du pays connaîtra encore du temps hivernal acharné pour la première moitié du mois de mars. Cependant, selon l'Aperçu du printemps de MétéoMédia dévoilé pour les mois de mars, avril et mai, le printemps ne se laissera pas trop désirer longtemps et donc, les Québécois et Canadiens pourront rapidement profiter de belles températures douces et confortables pour la suite de cette saison.

« Pour la première moitié du mois de mars, nous nous attendons à une finale hivernale extrême pour toutes les provinces situées à l'est des Rocheuses avec du temps plus froid et de possibles tempêtes de neige. Pour la suite, un changement positif important au niveau du patron météo est attendu », explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. Les belles journées du printemps devraient donc arriver un mois plus tôt que l'année dernière. Il va sans dire que la douceur sera interrompue par moments par des périodes plus froides en avril et mai en raison de la nature imprévisible de cette saison.

« L'hiver au Québec nous a fait vivre des émotions en montagnes russes surtout depuis le début de cette année. Plusieurs régions frôlent des niveaux records de neige, particulièrement celles situées au nord du fleuve Saint-Laurent. On devra donc surveiller attentivement la surcharge du poids de la neige sur les toits et les risques d'inondations majeures occasionnés par la fonte de la neige abrupte prévue au cours de la saison. Le mois de mars devrait nous apporter son lot de bonnes dépressions qui pourraient garnir davantage le couvert de neige », ajoute André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Voici plus de détails sur les conditions attendues à travers le pays ce printemps :

Ontario & Québec

On peut s'attendre à un printemps dans les normales qui devrait arriver beaucoup plus rapidement que l'année dernière, avril 2018 ayant été particulièrement froid. Les températures devraient être très intéressantes dès la fin mars et nous amener quelques belles surprises en avril. Avant cette période de douceur, l'hiver tumultueux devrait continuer à nous donner du fil à retordre pour les premières semaines de mars. En général, les températures devraient être près des normales pour une majorité du Québec et de l'Ontario avec des températures en dents de scie plus tard en saison. Seules les régions à l'est de la ville de Québec pourraient finir avec des températures légèrement sous les normales en raison du dôme d'air frais bien présent au Labrador. Quelques bonnes tempêtes côtières seront à surveiller dans les prochaines semaines, mais les précipitations devraient se situer dans les normales de saison.

Ailleurs au Canada

L'ouest du pays devrait être le grand gagnant de la saison à venir. Les températures devraient être supérieures aux normales, ce qui contraste avec le mois de février qui a été particulièrement froid et neigeux. Les risques d'inondation seront donc à surveiller aussi pour cette partie du Canada.

Comme ce l'est souvent lors des saisons de transition, quelques bonnes tempêtes côtières devraient toucher les provinces des Maritimes, particulièrement en mars. En général, on ne prévoit pas un grand nombre de ces tempêtes, mais en raison des eaux chaudes présentes dans le bassin Atlantique, les quantités liées à leur passage pourraient être très importantes.

MétéoMédia: Aperçu du printemps 2019 Régions Aperçu des températures Aperçu des précipitations Colombie- Britannique Au-dessus des normales Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le nord-ouest de la province et sous les normales pour le sud-est Alberta Au-dessus des normales Dans les normales, sauf sous les normales pour le sud de la province Saskatchewan Au-dessus des normales Dans les normales, sauf sous les normales pour le sud de la province Manitoba Au-dessus des normales, sauf pour le nord de la province Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le nord-est de la province Ontario Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour l'ouest de la province Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le nord de la province Québec Dans les normales, sauf sous les normales pour le centre et l'est de la province Dans les normales Les Maritimes et Terre-Neuve-et-Labrador Dans les normales, sauf sous les normales pour le Labrador Dans les normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le Yukon et le sud-ouest des T.-N.-O. Dans les normales, sauf au-dessus des normales pour le Yukon

Pour tous les détails de l'Aperçu du printemps, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, visitez www.meteomedia.com/printemps.

Dès 17 heures aujourd'hui, nos experts météo Réjean Ouimet, Patrick de Bellefeuille, André Monette et Émilie Aubry répondront à toutes vos questions printanières en direct sur le Facebook de MétéoMédia. Cliquez ici pour en savoir plus.

