Moneris ajoute Lightspeed Restaurant à sa carte de solutions de PDV sur iPad





Cette solution tout-en-un conçue pour tous les restaurateurs fournit des outils de gestions, des fonctions de production de rapport ainsi qu'une acceptation des paiements sécuritaire uniques en leur genre.

TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le plus important acquéreur de transactions par cartes de débit et de crédit au Canada, a annoncé aujourd'hui l'ajout de la solution Lightspeed Restaurant à sa gamme de solutions de point de vente (PDV) sur iPad. Cet outil de gestion tout-en-un convient à la fois aux restaurants à service complet et à service rapide. Il a été présenté pour la première fois au RC Show de Restaurants Canada, et il est offert par Moneris dans le cadre d'un partenariat en pleine évolution avec l'entreprise montréalaise Lightspeed POS inc. (« Lightspeed »). Ce produit représente la première solution de PDV sur iPad infonuagique conçue pour les restaurateurs du Québec.

Le partenariat entre Moneris et Lightspeed permet à toutes les entreprises du Canada de se procurer un système de PDV et de production de rapports moderne afin d'offrir aux clients une expérience mémorable en restaurant. Grâce à ses forfaits de matériel à niveau ainsi que ses options à la carte, Moneris propose une solution qui aide les petites et les moyennes entreprises à gérer efficacement leurs activités dorsales et frontales.

« Selon les données transactionnelles annuelles et les prévisions de l'industrie, le secteur de la restauration au Québec est l'un des plus forts au Canada », affirme Malcom Fowler, chef des produits et des partenariats à Moneris. « Nous sommes fiers de collaborer avec Lightspeed afin d'offrir nos solutions de PDV sur iPad ainsi que notre service à la clientèle complet aux restaurateurs du Québec. En fournissant des logiciels, du matériel et des périphériques qui répondent aux mandats de vente provinciaux, nous allions commodité et contrôle et les offrons aux propriétaires d'entreprise. »

Moneris est consciente de l'occasion de croissance de ce marché qui croît rapidement et qui est soumis à une réglementation unique, mais qui est souvent mal desservi. En 2017, il y avait 22 600 restaurants, bars et traiteurs au Québec, et le secteur de la restauration a enregistré un chiffre de vente annuel de 15 milliards de dollars1. Lightspeed est la première entreprise à gérer des versions infonuagiques du module d'enregistrement des ventes, un appareil que les restaurateurs doivent utiliser dans leur restaurant afin de rapporter leurs ventes au gouvernement.

« Notre logiciel de PDV de pointe et facile à utiliser enflamme les entreprises du secteur de la restauration au Québec, car il leur permet de prendre des décisions d'affaires éclairées et de croître », déclare Peter Dougherty, directeur des partenariats à Lightspeed. « Nous sommes ravis de collaborer avec Moneris afin d'offrir une solution infonuagique de gestion des restaurants à encore plus de restaurateurs canadiens. Ce partenariat nous permet également de faire des économies et de remettre l'accent sur le client. »

La solution Lightspeed Restaurant, qui fonctionne en anglais et en français, est appuyée par le service à la clientèle offert en tout temps, les services de conciergerie et d'installation ainsi que le traitement des paiements sécuritaire de Moneris. Elle est dotée de modules de gestion des activités dorsales, des commandes aux tables, des menus libre-service, du plancher, des stocks et de la formation du personnel. Cette solution propose également des fonctions de gestion de la clientèle et des emplacements centralisées afin d'aider les entreprises à améliorer leur hospitalité au fil de leur croissance.

Pour en savoir plus sur les solutions de PDV sur iPad de Lightspeed Restaurant et de Moneris, veuillez consulter la page www.moneris.com/ipadrestaurant-fr ou communiquer avec l'équipe des ventes de Moneris en composant le 1 866 666-3747 (1 866 MON-ERIS).

À propos de Moneris

Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com et suivez @moneris.

À propos de Lightspeed

La plateforme de logiciel-service facile à utiliser et fonctionnant pour des entreprises omnicanales de Lightspeed aide les petites et les moyennes entreprises en leur fournissant les fonctions dont elles ont besoin afin de répondre aux besoins de leur clientèle, de gérer leurs activités, d'accepter les paiements et, plus important encore, de croître. La plateforme de Lightspeed est offerte dans plus de 100 pays et elle appuie les entreprises locales auxquelles les membres de la communauté préfèrent magasiner et manger. Fondée en 2005, Lightspeed embauche désormais plus de 700 employés en plus d'avoir des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages suivantes : www.lightspeedhq.com,

Facebook : Facebook.com/LightspeedHQ, Twitter : @LightspeedHQ et Instagram : @LightspeedHQ.

