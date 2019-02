Joe Fresh lance la campagne publicitaire Printemps 2019 « Libère ton Fresh »





TORONTO, le 25 févr. 2019 /CNW/ - Joe Fresh est heureux d'annoncer le lancement de sa campagne publicitaire Printemps 2019 « Libère ton Fresh ». Guidée par les réalisations passées de la marque, « Libère ton Fresh » interpelle la femme occupée et soucieuse de la mode, lui rappelant de laisser entrer les moments de joie et de plaisir dans son quotidien. La campagne met en vedette la collection Printemps 2019 qui offre un éventail de morceaux bien pensés et élégants, des essentiels mode de tous les jours et l'occasion de trouver l'article parfait et de le faire sien. Avec des classiques réinventés faits pour être portés sans retenue, faits pour être aimés et faits pour durer, la campagne permet aux Canadiens d'être audacieux, de s'éclater, de sortir du lot, et surtout de libérer leur Fresh sans avoir peur de le montrer. La campagne Joe Fresh Printemps 2019 peut être visionnée ici.

« Libère ton Fresh est plus qu'une simple campagne publicitaire, c'est une attitude, un état d'esprit et une réaffirmation de nos valeurs fondamentales qui nous ramènent aux fondations de Joe Fresh, déclare Lindsay Cook, vice-présidente, Marketing et Communications. Le sentiment qu'évoque cette campagne renforcera ce que les admirateurs de longue date de Joe Fresh aiment de la marque : l'énergie joyeuse et positive, les éclats de couleur sans fin et la simplicité artistique des collections. Lorsque nous avons élaboré le concept de la campagne, nous voulions capturer des moments de joie pour donner vie à l'idée derrière Libère ton Fresh ».

Joe Fresh s'est associé à Hans Dorsinville, chef de la création chez Select World, qui figure dans le palmarès Creative 100 d'Adweek (2017), pour diriger la stratégie créative de « Libère ton Fresh ». M. Dorsinville - un des principaux artisans à l'origine de nombreuses campagnes révolutionnaires, notamment la campagne « I'm No Angel » de Lane Bryant - apporte une attitude réimaginée à la marque Joe Fresh tant aimée.

La campagne est lancée le 24 février 2019 sur les plateformes numériques et sociales, à la télévision et sur les écrans de cinéma partout au Canada. https://youtu.be/9aVrIzTCCgU

À propos de Joe Fresh

Style indispensable. Valeur exceptionnelle. Lancée en 2006, la marque Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Aujourd'hui l'un des détaillants de mode les plus importants du Canada, Joe Fresh confère une touche contemporaine à la garde-robe de tous les jours par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires, de chaussures ou de cosmétiques, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les articles Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins Loblaw, 1 100 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 11 boutiques autonomes Joe Fresh et à joefresh.com. Les articles Joe Fresh sont également offerts à l'international grâce à des partenaires locaux aux Philippines et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous à joefresh.com.

