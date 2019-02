Mission à Chicago et à Détroit du 25 au 27 février 2019 - Le virage économique des relations internationales du Québec : une nouvelle impulsion aux États-Unis





CHICAGO, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'aube d'une nouvelle ère dans la conduite des relations internationales québécoises, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, se rend pour la première fois en sol américain pour une mission économique à Chicago et à Détroit. Elle y posera les premiers jalons de la vision dévoilée vendredi dernier au CORIM visant la conquête des marchés étrangers, qui mise sur l'attraction des investissements et qui encourage les entrepreneurs québécois à explorer leur potentiel d'exportation.

L'attraction des investissements et l'appui aux entreprises québécoises : les priorités

Plusieurs rencontres économiques avec des investisseurs qui désirent accroître leur présence au Québec sont au programme de la ministre, dont un entretien avec le président-directeur général de l'entreprise Gorilla Group. Mme Girault entend aussi faire la promotion de la fluidité des frontières nord-américaines et sensibiliser ses partenaires sur le terrain -- dont la section des Grands Lacs de la Chambre de commerce des États-Unis et la Chambre de commerce de l'Illinois -- à l'importance de saisir les occasions d'affaires que permettra l'éventuel Accord Canada-États-Unis-Mexique.

Considérant que le Québec est un membre influent de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, la ministre Nadine Girault rencontrera le directeur général de la conférence, David Naftzger, pour échanger notamment sur les nouvelles priorités en matière de développement de l'économie maritime, d'innovations technologiques et de coopération environnementale.

La ministre ira par la suite du côté de Détroit, le coeur de l'industrie automobile américaine, afin de donner le coup d'envoi à une importante mission en mobilité durable et intelligente dirigée par Propulsion Québec.

Les chefs de poste de l'Amérique du Nord se réunissent à Chicago

Durant la mission, ce sera également l'occasion de poursuivre les consultations avec l'ensemble des chefs de poste du réseau portant sur les orientations de la mise en oeuvre de la stratégie de conquête des marchés étrangers et du renforcement du mandat économique et d'influence des représentations du Québec. La ministre ainsi que tous les représentants des États-Unis et du Mexique profiteront de l'occasion pour souligner le 50e anniversaire de la présence du Québec au Midwest.

Citations :

« Ma première mission en sol américain portera principalement sur les opportunités économiques que nous offre notre voisin du Sud. Afin qu'elles puissent croître, nos entreprises québécoises doivent pouvoir évoluer dans des marchés comme celui des États-Unis. Le gouvernement du Québec, à l'aide de son réseau de représentations, se doit de mieux accompagner les PME qui souhaitent explorer leur potentiel. L'augmentation de notre force de frappe économique sera d'ailleurs un des sujets qui sera abordés lors de ma rencontre avec les chefs de postes américains prévu durant cette mission. »

« Cette mission sera une occasion pour le gouvernement québécois de faire la promotion du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et d'affirmer clairement que le Québec continuera d'être une porte d'entrée privilégiée pour les investisseurs. »

« Je suis fière d'être aux États-Unis pour faire la promotion de l'écosystème québécois auprès des investisseurs américains, mais aussi de mettre en valeur et appuyer le savoir-faire québécois dans des secteurs de pointe, tels que le transport électrique et intelligent. Notre capacité à innover et le dynamisme de nos entreprises propulseront notre économie et celle de nos partenaires. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Midwest se chiffraient à 14 G$. Cela compte pour près de 24 % des exportations vers les États-Unis.

La Délégation du Québec à Chicago a ouvert ses portes en 1969. Elle célèbre cette année son 50e anniversaire.

