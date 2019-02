Patrick White s'associe à Jeux.ca, site spécialisé en jeux vidéo, sport électronique et jeux de société





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Jeux.ca, le site québécois spécialisé en jeux vidéo, sports électroniques (Esport) et jeux de société, a annoncé lundi que le journaliste Patrick White s'associe à l'entreprise et agira à titre d'associé au contenu éditorial et au développement.

Fondé en 2016, Jeux.ca compte 25 000 visiteurs uniques par mois en moyenne au Québec selon Google Analytics et a une portée mensuelle de 103 000 personnes sur Facebook.

Patrick White sera actionnaire minoritaire, aux côtés du fondateur et directeur général Vincent Chevalier, qui est pour sa part actionnaire majoritaire.

Avec l'arrivée de Patrick White, les collaborateurs bénévoles de Jeux.ca seront désormais rémunérés.

« Je suis très heureux d'accueillir Patrick dans l'équipe de Jeux.ca. Ses 29 ans d'expérience en journalisme, dont 15 ans en gestion des médias, sont un atout important. Sa vision de l'avenir de l'information dans l'industrie des jeux vidéo nous a séduit sur le champ. Il sera un mentor pour nous », a affirmé le fondateur Vincent Chevalier dans un communiqué.

Le site Jeux.ca vise à devenir une référence incontournable en journalisme spécialisé au Québec, en mettant davantage l'accent sur l'émergence des sports électroniques ici, au Canada et dans le monde. L'industrie des jeux vidéo sera analysée et scrutée à la loupe par l'équipe, qui compte une dizaine de journalistes et collaborateurs.

Jeux.ca entend aussi développer davantage le contenu vidéo, les baladodiffusions, les dossiers de fond, le contenu de marque et sa présence dans les conférences, événements spéciaux, forums et autres plateformes numériques, comme au LAN-ETS et le Rainbow Six Invitational d'Ubisoft tenu récemment à Montréal et Laval.

Jeux.ca est présent sur le web, les téléphones mobiles, tablettes, Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, Reddit et Linkedin.

« Je suis très motivé à l'idée de joindre la super équipe de Jeux.ca et développer ce site d'informations au Québec. L'avenir du journalisme passe par la spécialisation, la qualité des contenus et la jeunesse montante. Je suis fermement convaincu que le marché des sports électroniques va exploser au Québec au cours des prochaines années, et que Jeux.ca sera aux premières loges pour informer les amateurs et vulgariser les informations pour le grand public », a ajouté Patrick White.

Patrick White a fondé le HuffPost Québec en décembre 2011 et en a fait l'un des principaux sites d'informations, d'opinions et de divertissement au Québec. Il y était l'éditeur et le rédacteur en chef. M. White a commencé sa carrière en mai 1990 comme recherchiste et réalisateur à CTV National News à l'Assemblée nationale du Québec. Par la suite, il s'est joint à l'agence de presse Reuters en 1997 comme correspondant à Québec, puis à Londres, Paris et Montréal. En 2004, il est devenu rédacteur en chef adjoint de l'agence d'information La Presse Canadienne (PC).

En 2006, il s'est joint au Journal de Québec comme chef des nouvelles et il a ensuite dirigé le portail francophone Canoe.ca en 2010 et 2011. M. White a été actif à la radio de Québec de 1987 à 2002, aux stations CKRL-FM et CHYZ-FM, de même qu'au Journal économique de Québec. Depuis son départ du HuffPost en octobre 2018, il commente l'actualité à la radio, à la télé et sur le web, a été chargé de cours en journalisme à l'UQAM et donne des conférences publiques sur les médias. Il gère également le blogue culturel Patwhite.com, fondé en 2004, et collabore au site québécois Avenues.ca.

