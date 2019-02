Huawei lance ses Produits Intelligents au MWC 2019, réaffirmant son engagement envers l'ère 5G





À l'occasion du Mondial du mobile (Mobile World Congress, MWC) 2019, Huawei CBG a lancé le MateBook X Pro HUAWEI ; le MateBook 13 HUAWEI ; le MateBook 14 HUAWEI ; le smartphone pliable 5G, le Mate X HUAWEI ; et le 5G CPE Pro HUAWEI.

Richard Yu, PDG de Huawei CBG a déclaré : « À l'heure où s'impose l'ère tout-scénario, les consommateurs sont impatients de vivre des expériences révolutionnaires. Nous n'épargnerons aucun effort pour créer une expérience de vie 5G de classe mondiale qui ne ressemble à rien de ce qui s'est fait auparavant. »

Mise à jour du MateBook X Pro HUAWEI

Le MateBook X Pro HUAWEI est doté d'un écran 3K Ultra FullView, de 13,9 pouces avec un rapport écran-à-corps de 91 %. L'ordinateur portable est équipé d'un processeur Intel® Coretm i7 8565 et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce® MX250 avec 2 Go de GDDR5. Il dispose d'une connexion Wi-Fi haut débit, de Bluetooth 5.0 et d'un port Thunderbolttm 3, ainsi que d'un système de sonorisation Dolby Atmos®. Le produit phare comprend Share 3.0 HUAWEI, une fonction qui résout les problèmes de transmission de données entre les ordinateurs portables Windows et les smartphones Android.

Le MateBook 13 HUAWEI et le MateBook 14 HUAWEI

Le MateBook 13 HUAWEI et le MateBook 14 HUAWEI proposent tous deux un écran 3:2 FullView avec option tactile 10-point multi-touch. Le MateBook 14 HUAWEI est alimenté par le processeur Intel® Core® i7-8565U. La NVIDIA® GeForce® MX250 est disponible sur le MateBook 14 HUAWEI alors que le MateBook 13 HUAWEI propose la NVIDIA GeForce MX150. Les ordinateurs portables sont tous deux équipés du ventilateur Shark Fin 2.0 et du Share 3.0 HUAWEI.

Le Mate X HUAWEI

Le Mate X HUAWEI associe 5G, un écran pliable, l'IA et un tout nouveau mode d'interface pour offrir aux consommateurs une expérience utilisateur sans précédent. Ce dispositif est doté d'un panneau OLED flexible, d'une charnière mécanique Falcon Wing, du Balong 5000, de caméras puissantes et d'une batterie de 4 500 mAh supportant le SuperCharge HUAWEI.

Le 5G CPE Pro HUAWEI

Alimenté par Balong 5000, le 5G CPE Pro HUAWEI offre un accès haut débit ultra rapide, faisant entrer les maisons intelligentes dans l'ère 5G.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://consumer.huawei.com

