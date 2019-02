IDEMIA s'associe à ITSO pour déployer la billettique numérique mobile au Royaume-Uni





IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, annonce sa collaboration avec ITSO Transit Hub Ltd (ITHL) pour permettre la délivrance de titres de transport numériques via l'application ITSO on Mobile, grâce à la dématérialisation de leur carte à puce sur le téléphone portable des voyageurs britanniques.

Reliée à Google Pay, cette technologie s'appuie sur les solutions de pointe d'IDEMIA pour garantir aux voyageurs un achat de billet instantané, sécurisé et fluide.

Afin que les voyageurs puissent acheter et utiliser un billet compatible ITSO sur leur téléphone portable, ITHL a fait appel à la Digital Enablement Platform d'IDEMIA, solution complète de numérisation de carte, pour développer et héberger sa propre plateforme, Transit Hub. Essentielle à la solution, Transit Hub gère l'achat, le rechargement et l'émission de rapports relatifs aux titres de transport pour l'application ITSO on Mobile. ITHL et IDEMIA ont pour objectif d'améliorer et de faciliter la billettique pour les voyageurs.

ITSO Ltd propose la seule solution de billettique nationale et interopérable de transports en commun et travaille depuis de nombreuses années sur des solutions de services associés à la carte à puce ITSO pour un nombre croissant de voyageurs. La carte ITSO est déjà déployée dans une très grande partie du Royaume-Uni, et compte plus de 2 milliards de trajets par an.

L'année 2019 sera celle de l'adoption de la billettique ITSO on Mobile par l'ensemble du secteur. Les voyageurs pourront acheter leurs titres en mobilité, passer d'un opérateur ou d'un mode de transport à un autre et accéder à des données en temps réel, le tout à partir de leur téléphone portable. Les opérateurs pourront déployer les titres de transport sur mobile rapidement et sans difficulté, sans bouleversement majeur de leurs infrastructures actuelles, et constater les économies réalisées grâce à cette mise en oeuvre facilitée.

« Nous sommes fiers de travailler avec ITSO Transit Hub Ltd pour proposer le tout premier service connecté de billettique mobile. Les sociétés de transports en commun peuvent interfacer leurs systèmes avec ITSO Transit Hub, plateforme centralisée unique de numérisation des titres de transport électroniques ITSO. Cette solution repose sur la Digital Enablement Platform d'IDEMIA, qui a fait ses preuves à grande échelle dans une douzaine de pays et permet de recharger des millions de cartes sur les principaux portefeuilles » déclare Amanda Gourbault, Vice-Présidente exécutive en charge des Institutions financières chez IDEMIA.

Steve Wakeland, Président-directeur général d'ITSO Transit Hub Ltd, ajoute : « IDEMIA a été un partenaire technologique clé dans le déploiement des services de billettique mobile connectée ITSO. Dans ce cas précis, "connecté" n'est pas un vain mot. La planification, le paiement et le téléchargement à distance se déroulent en toute sécurité et en un clin d'oeil, par rapport à certains systèmes actuels qui présentent des limites et des risques de sécurité. Le téléphone devient à la fois le distributeur et le titre de transport. Celui-ci étant virtuel, il est accepté instantanément lorsqu'on le présente devant un lecteur. »

En novembre 2018, le réseau de transports en commun des West Midlands a été le premier à mettre en service Swift, sa billettique mobile via ITSO on Mobile, qui permet d'emprunter les tramways métropolitains.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d'affaires et 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

À propos d'ITSO Transit Hub

ITSO Transit Hub assure le développement, la mise en service et l'exploitation de l'application ITSO on Mobile, y compris l'achat de titres de transport sur mobile pour le compte d'ITSO Ltd.

À propos d'ITSO Ltd :

ITSO Ltd est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de faciliter les trajets en transports en commun dans l'ensemble du Royaume-Uni par la mise à disposition de technologies de billettique. ITSO regroupe des organismes publics, des opérateurs de transport et des fournisseurs d'équipements et de solutions pour le secteur de la billettique, qui s'appuient ensemble sur le cahier des charges d'ITSO afin de proposer une billettique connectée, intégrée et interopérable sur tout le territoire. Pour en savoir plus sur ITSO on Mobile, rendez-vous à l'adresse www.itso.org.uk.

