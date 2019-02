Supermicro élargit son portefeuille de produits destiné au bord de réseau intelligent pour répondre aux technologies émergentes de l'IA et de la 5G





Supermicro apporte l'inférence IA au bord du réseau pour traiter les grands volumes de données qu'exigent les charges de travail 5G tout en offrant aux utilisateurs une diffusion en continu à haut débit et une faible latence

BARCELONE, Espagne, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et des technologies informatiques vertes, a annoncé qu'elle avait lancé de nouveaux systèmes de bord de réseau conçus pour les charges de travail d'intelligence artificielle (IA) et 5G.

À l'heure où la quantité de données générées par les dispositifs de bord de réseau continue d'augmenter à un rythme effréné, les organisations doivent relever de nombreux défis, comme la congestion de la largeur de bande, le manque d'évolutivité, les retards de traitement, la sécurité et l'intégrité des données, ainsi que des problèmes en termes de conformité et de protection de la vie privée. Les nouveaux serveurs de Supermicro pour le bord de réseau visent à transformer les entreprises et à leur fournir une connectivité intelligente depuis les dispositifs IdO vers le cloud.

Ces nouvelles plateformes de bord de réseau fondées sur les serveurs Supermicro avec, en option, une prise en charge des cartes ou accélérateurs graphiques Intel® Programmable Acceleration FPGA, permettent des calculs et une inférence IA en mode local, pour converger le bord de réseau et le cloud dans une seule plateforme homogène de traitement des données. Ces plateformes contribuent à éliminer la complexité, à accélérer les déploiements et à permettre aux développeurs de se concentrer sur la logique commerciale qui guide les applications et services d'IdO.

« Supermicro entend aider les entreprises à moderniser leurs centres de données et infrastructures de bord de réseau afin qu'elles puissent analyser les données à des vitesses en temps réel en rapport avec leurs compétences essentielles et leur avantage commercial », explique Charles Liang, PDG de Supermicro. « Exploitant nos plateformes évoluées optimisées pour la technologie "AI at the Edge", ces nouvelles solutions de bord de réseau aident les entreprises à traiter de grands volumes de données, à renforcer la fiabilité, à réduire la latence et à garantir les connexions. »

Avec de solides caractéristiques RAS (fiabilité, disponibilité et facilité de gestion) dans un dispositif ultra-dense à faible consommation, les nouveaux systèmes 1019D-16C-FHN13TP et 1019D-FRN5TP de Supermicro sont des plateformes fondées sur le processeur Intel® Xeon® D-2100 qui permettent des opérations équilibrées de calcul, d'IA, de stockage et de réseau depuis le bord de réseau intelligent. Prenant en charge jusqu'à 37 réseaux locaux comprenant des ports RJ45 et SFP, ces systèmes compacts d'une profondeur de 38,1 cm offrent les meilleures solutions optimisées pour les charges de travail et une disponibilité longue durée avec jusqu'à 16 coeurs de processeur, jusqu'à 512 Go de mémoire DDR4 à quatre canaux cadencée à 2400 MHz, jusqu'à quatre ports 10GbE LAN prenant en charge RDMA, et ils sont proposés avec le moteur de cryptographie/cryptage/décryptage intégré Intel® Quick Assist Technology et des possibilités d'extension de stockage interne, y compris la prise en charge de mini-PCIe, M.2 et NVMe ainsi que la prise en charge de plusieurs cartes d'accélération du réseau programmable de portes et du processeur graphique pour l'inférence IA.

En plus de proposer la technologie « AI to the Edge », ces nouvelles solutions fondées sur des serveurs Supermicro offrent une valeur exceptionnelle pour toute une série de secteurs, comme la fabrication, la vente au détail, l'industrie du pétrole et du gaz, les soins de santé et les villes intelligentes.

Compte tenu du haut niveau de croissance et d'innovation pour les dispositifs mobiles et de l'IdO, des millions de dispositifs intelligents et de capteurs sont ajoutés tous les jours. On assiste ainsi à une explosion tant de l'utilisation du mobile que de la création de données. Supermicro a reconnu cette opportunité et propose donc des solutions optimisées et efficaces non seulement pour le « bord intelligent », mais également pour une intégration sans heurts du bord du réseau jusqu'au cloud.

Pour découvrir ces solutions innovantes, rendez-vous au stand Supermicro lors des manifestations suivantes : Mobile World Congress 2019 à Barcelone (Espagne), 25-28 février, stand no 5J70, Hall 5 ; Embedded World 2019 à Nuremberg (Allemagne), 26-28 février, stand no 3A-510 ; RSA Conference 2019 à San Francisco (Californie), 4-8 mars, stand no 157.

Pour de plus amples informations sur la gamme complète Embedded Building Block Solutions de Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com/Embedded ou téléchargez une brochure Embedded Solutions.

